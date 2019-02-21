JHBL／校長奔走打造頂級籃球環境　神岡狂潮睽違13年闖八強

▲神岡國中校長林鏡湖。（圖／記者張克銘攝）

記者潘泓鈺／台中報導

神岡國中在暑假基層訓練站賽事擊敗JHBL衛冕軍金華國中，被金華教頭吳正杰盛讚擁有四強實力，而他們自94學年度以來首次闖進八強掀起「神岡狂潮」。在這背後很大一部分要歸功林鏡湖校長大力支持，串聯家長會、教練以及球員的力量。

「民國93年我來到這個學校，他們剛拿下以班級為單位的台中區盃賽普及盃亞軍，讓我看到這些孩子對籃球的熱誠，所以才決定在神岡推動籃球運動。」林鏡湖表示。

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林鏡湖首先從家長會獲得經費，再來成立校友會、體育班家長後援會等拿到更多資源，受到高國華提供牛排、牛奶給鄭志龍均衡飲食，讓他成為後來的中華「籃球博士」的故事，他決定將這筆錢用在體育班的伙食，讓他們除了一般午餐之外還多了一份營養師調配的餐點，造就神岡國中球員「高」人一等。

▲「UAT for Basketball」籃球訓練營指導神岡國中籃球隊。（圖／記者張克銘攝）

「我們體育班有品德、學業、專業技能三大發展目標，品行不良者無法待在體育班，再來學業不可荒廢，進而專注於專業技能，我不想他們只是『四肢發達、頭腦簡單』」林鏡湖說道，「我們為體育班學生訂製特別的課表，讓他們學業、體育能夠均衡發展，這些學生不只球打得好，班成績也是全校前幾名。」

另外，林鏡湖也強調「在地發展」，因此神岡的球員全部來自台中，希望台中有好的體育環境，讓有天賦的孩子不必再往北部跑，打造一個台中體育文化，強調台中在地栽培、在地發展、在地成長，最後回到台中在地深耕。

第107學年度JHBL國中籃球聯賽八強將在4月開打，知名運動品牌Under Armour全國巡迴協助進行「UAT for Basketball」籃球訓練營，安排體測以及敏捷性、肢體開發等一系列課程，讓球員更瞭解自己的優點與弱點，在八強賽前調整到最佳狀態。