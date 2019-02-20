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adidas史上能量回饋最強跑鞋　ULTRABOOST 19腳感升級

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▲潮流達人小鬼黃鴻升受邀前往adidas Ultraboost 19發表會。（圖／品牌提供）

▲adidas上海盛大舉行adidas Ultraboost 19發表會，宣布adidas史上能量回饋最強的跑鞋。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

adidas19日於上海盛大舉行adidas Ultraboost 19發表會，宣布將大膽解構橫跨潮流界與運動界的經典之作Ultraboost，打造adidas史上能量回饋最強的跑鞋Ultraboost 19。臺灣潮流達人小鬼黃鴻升受邀在上海現場搶先直擊，深入了解Ultraboost 19的設計概念，與臺灣粉絲分享第一手的訊息，並率先上腳這款「最強跑鞋」進化版的Ultraboost 19，透過晨跑體驗Ultraboost 19全面升級的舒適腳感。
 
為進一步感受Ultraboost 19跑鞋的卓越性能，小鬼黃鴻升2月19日上午率先前往位於上海的adidas Runbase西岸基地，並穿上adidas全新Ultraboost 19體驗試跑，小鬼黃鴻升分享：「Ultraboost 19不僅外型搶眼，最讓我驚艷的是，每一個步伐都能感受到舒適回彈的腳感，而且比過往的Ultraboost更舒服好穿，不論平常穿搭或是街頭跑步，一雙就能搞定！」

▲潮流達人小鬼黃鴻升受邀前往adidas Ultraboost 19發表會。（圖／品牌提供）

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▲潮流達人小鬼黃鴻升受邀前往adidas Ultraboost 19發表會。（圖／品牌提供）
  
昨天晚上也是萬眾矚目的adidas Ultraboost 19發表會，各國媒體與運動潮流名人一同見證跨時代跑鞋Ultraboost 19的正式誕生，包括新生代男演員鄧倫及游泳好手寧澤濤也到場共襄盛舉。臺灣潮流達人小鬼黃鴻升也受邀參與，更透過上海的搶先直擊，深入了解Ultraboost 19如何解構經典、再創無限。

adidas設計副總裁Sam Handy強調Ultraboost 19的核心精神是解構與簡化，期待帶給跑者更無拘無束的跑步體驗。adidas資深產品經理Stephan Schneider更直接點出Ultraboost 19為adidas史上能量回饋最強的跑鞋，優異性能全面進化，充分展現adidas從推出Ultraboost後，仍不停止突破框架的創造精神。

▲潮流達人小鬼黃鴻升受邀前往adidas Ultraboost 19發表會。（圖／品牌提供）

▲「最強跑鞋」進化版的Ultraboost 19，體驗全面升級的舒適腳感。（圖／品牌提供）

關鍵字： adidasUltraBOOST 19
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