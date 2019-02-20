HBL／一生只有一次HBL　Nike熱血應援八強賽事

▲Nike為八強各校設計HBL熱血應援TEE。（圖／Nike提供）（下圖同）

體育中心／綜合報導

2018-19 賽季 HBL 八強賽正式開打，各校都將發揮訓練的成果，在「一生只有一次HBL」的舞台上拼盡全力奮戰。Nike 除了提供頂級籃球配備助力年輕球員外，在場下也將陸續展開一系列應援活動鼓勵所有球迷熱血參與，實踐「一生只有一次HBL」的精彩時刻。

2月18日起，Nike 於臺北信義區、西門町商圈以及高雄新崛江打造充滿 HBL 氛圍的熱血應援店，並邀請球迷於賽事期間穿上由全國球迷票選出來的各校專屬應援TEE，進場為支持的隊伍加油，展現各校的強大氣勢。同時，Nike 也精心為消費者編製「HBL 8強雜誌」，球迷除可穿上應援TEE表達支持外，更可進一步了解菁英球員故事與各隊「一生只有一次HBL」的精神態度。

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除此之外，在臺北指定店點也將展開 HBL客製化服務，球迷將可選擇一系列HBL球隊專屬的圖案，包含隊名、吉祥物、隊徽，以及個人化中英文背號，以獨一無二的個人創意搭配各校風格特色，展現對籃球的信念與對HBL球隊的支持。#一生只有一次HBL

Nike HBL 產品服務相關資訊：

時間：2019年2月18日起

指定店點：(客製化服務為臺北指定店點專屬提供)

摩曼頓花花 Nike Jordan 籃球體驗店、Neo19 Nike 品牌體驗店、摩曼頓新崛江旗艦店

2月18-25日八強期間限定店：台北和平館 Nike HBL 期間限定店 (台北市大安區敦南街76巷28號、販售時間為開賽進場至賽事結束)

凡購買熱血應援TEE與HBL客製化TEE將可獲得限量「HBL 8強雜誌」，數量有限，送完為止。