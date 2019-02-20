世籃資格賽／歐洲王自NBA返國　塞爾維亞拼最後一席晉級

▲特奧多西奇回歸國家隊，塞爾維亞後場戰力大幅提升。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽歐洲區第二階段第6輪將於21日開打，其中L組希臘以及德國都率先取得晉級資格，目前僅剩1個晉級名額，另外4支隊伍最有望出線的就是塞爾維亞，這支在2016奧運震撼世界的隊伍，儘管現在還在力拼晉級，但隨著特奧多西奇(Milos Teodosic)歸隊，他們實力已經大幅提升，若順利挺進世界盃，金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)也將會披上國家隊戰袍出賽。

塞爾維亞目前戰績為6勝4敗，排在小組第3先前比賽他們並沒有特奧多西奇的加入，但仍取得超過6成的勝率，可見實力非常雄厚，現在「歐洲王」回歸，使後場戰力大幅提升，加上特奧多西奇擁有出色的組織能力，原先就擅長打團隊籃球的塞爾維亞，整體火力勢必會更加強大。

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2010年世界盃，特奧多西奇就率領塞爾維亞與歐洲強權西班牙廝殺，決勝節還命中準絕殺三分彈以92比89殺死「無敵艦隊」，2016年的巴西奧運，他更帶隊闖入金牌戰，雖然最終仍敗給美國拿下銀牌，但已經讓全世界看到了他們實力。錯過了前面的資格賽，特奧多西奇現在再披國家隊戰袍表示，「很高興能為國家隊效力，真的很高興能盡我所能幫助球隊贏下至少一場比賽，這就是在世界盃要做的事情。」

塞爾維亞除了特奧多西奇這名頂尖後衛之外，還有金塊當家球星紐基奇，雖然現階段他因為NBA賽程無法參戰，但只要塞爾維亞能順利挺進世界盃，他將會與特奧多西奇再度於國家隊連線，屆時也會對歐洲戰場產稱一定影響。塞爾維亞首先將於21日對決愛沙尼亞，24對戰以色列，只要能拿下以色列晉級機會就非常大。

▲若塞爾維亞挺進世界盃，約基奇將會再與特奧多西奇連線出戰。（圖／達志影像／美聯社）