運動雲

> >

世籃資格賽／歐洲王自NBA返國　塞爾維亞拼最後一席晉級

ETtoday運動雲

▲▼特奧多西奇多次在國際賽場上證明身價。（圖／達志影像／美聯社）

▲特奧多西奇回歸國家隊，塞爾維亞後場戰力大幅提升。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

世籃資格賽歐洲區第二階段第6輪將於21日開打，其中L組希臘以及德國都率先取得晉級資格，目前僅剩1個晉級名額，另外4支隊伍最有望出線的就是塞爾維亞，這支在2016奧運震撼世界的隊伍，儘管現在還在力拼晉級，但隨著特奧多西奇(Milos Teodosic)歸隊，他們實力已經大幅提升，若順利挺進世界盃，金塊中鋒約基奇(Nikola Jokic)也將會披上國家隊戰袍出賽。

塞爾維亞目前戰績為6勝4敗，排在小組第3先前比賽他們並沒有特奧多西奇的加入，但仍取得超過6成的勝率，可見實力非常雄厚，現在「歐洲王」回歸，使後場戰力大幅提升，加上特奧多西奇擁有出色的組織能力，原先就擅長打團隊籃球的塞爾維亞，整體火力勢必會更加強大。

請繼續往下閱讀...

2010年世界盃，特奧多西奇就率領塞爾維亞與歐洲強權西班牙廝殺，決勝節還命中準絕殺三分彈以92比89殺死「無敵艦隊」，2016年的巴西奧運，他更帶隊闖入金牌戰，雖然最終仍敗給美國拿下銀牌，但已經讓全世界看到了他們實力。錯過了前面的資格賽，特奧多西奇現在再披國家隊戰袍表示，「很高興能為國家隊效力，真的很高興能盡我所能幫助球隊贏下至少一場比賽，這就是在世界盃要做的事情。」

塞爾維亞除了特奧多西奇這名頂尖後衛之外，還有金塊當家球星紐基奇，雖然現階段他因為NBA賽程無法參戰，但只要塞爾維亞能順利挺進世界盃，他將會與特奧多西奇再度於國家隊連線，屆時也會對歐洲戰場產稱一定影響。塞爾維亞首先將於21日對決愛沙尼亞，24對戰以色列，只要能拿下以色列晉級機會就非常大。

▲▼約基奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲若塞爾維亞挺進世界盃，約基奇將會再與特奧多西奇連線出戰。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 世籃資格賽塞爾維亞特奧多西奇
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

熱門新聞

致敬喬丹！　杜克怪物新人威廉森罰球線起跳飛扣

日職／王柏融戰樂天先發3棒左外野手　首打席敲安打

馬查多加入教士　10年93億台幣5年後可以逃脫

全美高中女籃第一人佩奇　顏值身材球技全面逆天

女友遇車禍離世　謝政鵬在法國沒見最後一面：怎麼能說走就走

死亡車禍文大女疑謝政鵬女友　曾陪練還征戰溫網

讀者回應

﻿

最新新聞

1淡商險勝東泰　咬住苗商、北一女

2十龜劍刁鑽　郭阜林開轟願望成真

3高苑保持不敗　李來發動怒了

4里拉德：不願為冠軍出賣自己

5桃猿火力串連勝起亞虎　葉家淇4局飆6K

熱門新聞

1杜克怪物新人威廉森罰球線飛扣

2王柏融戰金鷹3棒左外野　首打席敲安打

3馬查多加入教士　簽10年93億台幣

4第一女高中生佩奇球技顏值都逆天

5謝政鵬在法國沒見最後一面：怎麼能說走就走

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

高知雨不停 統一室內備戰雙獅交流賽

海龍蛙兵口號超整齊　金門馬冷冷的天澆不熄熱情的心～

統一獅抵達日本備戰西武　蔗總：來就是要贏球

「UAT for Basketball」籃球體能訓練營-永吉國中

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

超浪漫！凌晨2點被叫醒去香港　男友6段式闖關求婚暖哭女友

地方阿姨堅信「愛車失竊」急報案 警隔壁巷找到無奈：停錯邊啦...

歐陽娜娜泛淚對戲黃渤　豁出去哭了「跪地繞口令」

包貝爾帶妻重回14年前租屋處　包文婧一進屋回憶湧現「瞬間爆哭」

滴妹突然「宣布改名」阿滴准了！　網嗨翻：新名字很可以
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366