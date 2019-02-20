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中職／彭政閔要退休　陳金鋒：不捨！他撐起中職的力量

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▲陳金鋒看中職30年展。（圖／記者歐建智攝）

▲陳金鋒看中職30年展。（圖／記者歐建智攝）

記者歐建智／台北報導

「台灣巨砲」陳金鋒20日參觀「中華職棒30年特展」，看到彭政閔的展覽東西，對於彭政閔今年要引退，陳金鋒說：「當然會不捨。在中職歷史上他是一個很棒很棒的選手，很努力走過那段不好的時間，撐起中華職棒的力量，讓球迷有有安定感。」

陳金鋒30日帶著東園國小及龜山國小少棒小朋友參觀中職30年特展，他說：「我們在球場這麼久有些東西都看過，讓球迷看到元年到30年一路發展，不同結果、遇到不同的困難及困境，零零總總打了30年，一直在往前，讓年輕球迷看到創立時一路走來30年，台灣職棒的歷程。」

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他走到彭政閔展示櫃前看了許久，開玩笑說：「東西太少了，可以再多一點，整排給他都可以。」

▲陳金鋒看中職30年展。（圖／記者歐建智攝）

對於彭政閔今年要球員退休，陳金鋒說：「如果引退那一天恰恰需要我出場就出場，看他決定，我是怕他會哭，認識從小學到現在，40幾歲了，當然會不捨，這是必經之路，每個人都要面對，他也想很久才會做這個決定，他也完成他該完成的。」

陳金鋒說：「在中職歷史上，恰恰是一個很棒很棒的選手，他協助中華職棒走過一些，不要說不好的，就是親身的一種經歷跟過程，他很努力走過那段時間，撐起中華職棒的力量、有安定感，給球迷的安定感，本身所做所為也給後輩一些學習對象，謝謝他也辛苦他了。」

當年陳金鋒結婚時，彭政閔是伴郎，陳金鋒笑著說：「請了很久才請到，那時候比較大牌，要請3次才請到，這是開玩笑的，當時請他很快就答應了。」

▲陳金鋒看中職30年展。（圖／記者歐建智攝）

▲陳金鋒看中職30年展。（圖／記者歐建智攝）

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