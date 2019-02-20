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中職／張正偉穿回6號球衣　羅嘉仁改穿31號

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▲富邦悍將6位球員換背號。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將6位球員換背號。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

富邦悍將今年有6位選手更換背號，分別是羅嘉仁、張正偉、林威廷、石翔宇、曾慈恩、陳韋奇，羅嘉仁改穿31號，張正偉穿回舊號碼6號。

「一」總是象徵全新開始、群眾之首！即將迎向2019年新球季，羅嘉仁換上尾數1的31號球衣背號，期許自己在面對每一場比賽都能有「第一」的表現，並展現「第一」的精神與態度，更要全力幫助球隊達成戰績「第一」的目標，羅嘉仁將穿上31號新戰袍，帶著三個「第一」的信念全力拚戰。

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外野手張正偉去年加入悍將陣容，因當時林威廷已著用6號球衣，他則逗趣地說要拿最新的iPhone 8，所以暫時選用8號背號，而今年林威廷穿回64號球衣，希望找回自己在富邦成軍第一年的好表現，同時，也讓「花花」張正偉可以穿上從第一年進職棒就選用的背號6號球衣，依循自我習慣、迎戰今年賽季。

富邦悍將內野手石翔宇今年穿上背號7號的新球衣，而數字7總讓人聯想到「Lucky 7」，石翔宇也希望透過新背號為自己帶來幸運，透過自我心態的調整和正面的力量，面對接下來的每一場比賽，全力幫助球隊搶勝。

另外，去年季中選秀加入的捕手曾慈恩，今年換上41號球衣背號，希望帶著賢拜蕭一傑的份一起努力，同時也調整守備位置，回到自己最熟悉的外野防區，而同為外野手的陳韋奇則換上83號重新出發，陳韋奇表示：「隊上從未有人選用83號，期許自己能夠成為獨一無二的球員，為悍將83號寫下全新的故事。」

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