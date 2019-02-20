馬查多合約總值3.5億比教士多　白襪不敢相信被拋棄

▲馬查多。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

根據《The Athletic》權威記者羅森索爾（Ken Rosenthal）報導，白襪開給馬查多8年2.5億美元報價，若加上選擇權、激勵獎金總額最多可達3.5億美元，但這並沒有讓馬查多選擇降臨芝加哥，而是加盟教士隊，讓白襪高層好意外。

教士在台北時間20日以10年3億美元合約網羅馬查多，創自由市場最大合約紀錄，平均年薪排史上第3，不過白襪這紙8年2.5億美元合約，平均薪資將達3125萬美元，比教士3000萬美元年薪還要多。

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對於馬查多的最終選擇，所有人都感到很意外，棒球部門副總裁威廉斯（Ken Williams）表示，「我們所有人早上都在討論，都覺得能夠在今天與他達成協議。這令人失望，如果說不失落那是不可能的。」

雖然白襪平均年薪較高，但合約長度和價碼都輸給教士，威廉斯向記者解釋，球團並不是沒有能力提出3億美元，「但依現況來說這是不可行的，我們必須保持完整的團隊戰力，留下潛力新秀，把錢用在更適當的地方。」

總管哈恩（Rick Hahn）表示，「我們該對自己提出的合約感到驕傲，這是一份有競爭力的合約，無論對於球隊未來或團隊薪資都需要仔細評估，我認為我們開出很棒的合約內容。」

自由球星馬查多始終都是白襪休賽季的網羅目標，特別是為了爭取馬查多加盟，白襪還從大舅阿隆索（Yonder Alonso）、好友傑伊（Jon Jay）下手，球迷會上更是全隊總動員出面招募，但最終還是無緣並肩作戰。

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