女友遇車禍離世　謝政鵬在法國沒見最後一面：怎麼能說走就走

▲文大女遭公車輾斃影片曝光，疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書）



體育中心／綜合報導

19日發生在文化大學格致路和愛富二街路口發生的車禍中，死者疑為謝淑薇弟弟，謝政鵬的女友張恒綿。人在法國參加比賽的謝政鵬8小時前就在Instagram現實動態發文，充滿心痛與不忍，「明明說好等我週末回去，怎麼能說走就走。」

台北市陽明山前格致路與愛富二街口文化大學前，19日下午5時許發生一起嚴重車禍意外。一名20歲的女大生慘遭公車擦撞，當場被壓到車底失去生命跡象，經送往新光醫院急救後，仍於傍晚18時宣告不治。而該名女大生男友是文化大學運動與健康促進學系二年級的張恒綿，網球名將謝淑薇的弟弟，台灣網球雙打一哥謝政鵬。

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▲謝政鵬限時動態深感哀傷。（圖／翻攝謝政鵬IG）



謝政鵬在限時動態上的發文相當哀痛，「老天節接二連三從我身邊奪走我重要的人...這玩笑會不會太大。」他更拍下隨身的香水罐寫道「依然有你淡淡的味道，明明說好等我週末回去，怎麼能說走就走。」

過去張恒綿和謝政鵬互動閃瞎不少親朋好友，趁著賽事空檔回台灣練球，她也愛相隨擔任餵球工作，感情相當甜蜜。 去年出戰大滿貫溫布頓以及高雄海碩盃，張恒綿也到現場觀戰，更曾參與謝家家庭聚會和謝政鵬慶生。



張恒綿2018年10月也PO和謝政鵬在內湖剪刀石（金面山）的合照，還有一段影片是由謝揹她上山。她寫道，「親愛的你心情不好抓著我來爬山散心，你看起來是好多了，而我卻喘得不行，謝謝你扛著我登頂」，還hashtag「情侶必備」。