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吳永盛加盟寶島夢想家　23日首秀對香港東方

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▲▼瓊斯盃中華白對立陶宛,吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

▲吳永盛。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

寶島夢想家這個賽季本土球員陣容升級，加上外援穩定的表現及外籍教練整合球隊戰力大提升，使球隊目前勝率位居聯盟第二。為挑戰ABL冠軍，補強動作默默持續進行，旅美球員吳永盛在年後來到夢想家隨隊練習，引起球迷討論紛紛。20日球團正式與旅美球員吳永盛完成簽約，確定加盟寶島夢想家籃球隊。

吳永盛自金華國中畢業後展開旅美之路，成台灣第一位國中畢業即赴美挑戰的球員，為學弟闖出新的「美國夢」。身高188公分主打後衛，高中畢業於Modesto Christian High School，高四場均10.4分 2.1籃板 2.1助攻帶領球隊闖進加州冠軍賽。高中的好表現以及暑期參與Show Case讓各大學球探有機會看見他，最後選擇提供籃球獎學金的沙加緬度州立大學就讀，再成為台灣第一人獲得NCAA第一級大學獎學金。

進入沙加緬度州立大學，大一出賽31場，平均17分鐘上場時間繳出6.2分1.3籃板1助攻，隨後受傷病困擾打打停停，升上大四因腳踝受傷提前結束賽季，專心完成學業，三年下來共出賽69場繳出 5.3分1.4籃板 1.4助攻。吳永盛在2018-19學年上學期早已完成學業即提前畢業，一直在復健的他認為其實狀況並不嚴重，考慮後最終選擇回台接受訓練，尋找機會，將目標放在亞洲能發光發熱的職業舞台。

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隨夢想家球隊訓練逾一週，吳永盛很喜歡球隊的氣氛，在場上有不理解的時候前輩們都會馬上指導給予許多協助，互動相當熱絡，也很適應教練與外援之間的相處，練習完還會進行一對一放鬆一下。上週六(16日)吳永盛現身夢想家主場的VIP包廂，這是他第一次現場觀賽，吳永盛表示：「比賽強度很高，很多人身體素質都很好，特別是肢體接觸跟場上處理球的方式跟美國打球時蠻像的。」

ABL東南亞職業籃球聯賽的球隊能擁有三名外援，雖吳永盛在美國近八年之中長時間與外國人同隊或對抗，但他認為最大的差異就是他們(ABL外援)處理球的方式更好、個人能力更出色，這是國際職業聯賽強度高於美國大學籃球許多。在經過短暫隨隊練習與至現場觀賽感受比賽強度與氛圍後也決定加盟夢想家，自己也已經做好準備迎接未來的挑戰。

▲▼吳永盛加盟寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

▲吳永盛加盟寶島夢想家。（圖／寶島夢想家提供）

同樣畢業於金華國中的寶島夢想家領隊陳建州，談到吳永盛的加盟，身為大學長的陳建州表示：「同樣都是金華幫的，能招募旅美回來小學弟永盛，我認為是一種傳承。不論是現在或未來能夠照顧到學弟一直是我很嚮往的目標，能在同一支球隊努力算是另一種夢想成真吧！」

對於球隊再引進即戰力總教練莫瑞說到：「我們很高興能夠有Jeff的加入，他有在美國NCAA一級打球的經驗，能夠在防守端守住對手的本土及外援後衛，對比賽的理解也足夠，同時在場上也能持球，讓我們在進攻端更有威脅。」

國中畢業後，旅美近八年來首度以職業球員身份在台灣出賽，加入ABL寶島夢想家籃球隊，吳永盛說到：「很興奮能回到台灣打球，會盡力將這些年來所經過的旅程讓大家看見！」而吳永盛最快將會在本週2月23日、24日將對上香港東方、澳門戰狼時首次出賽。

關鍵字： 吳永盛寶島夢想家ABL
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