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人生好難...謝政鵬成績屢創生涯高峰　女友身亡重傷害

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▲▼謝政鵬。（圖／翻攝自索菲亞男網賽粉絲專頁）

▲謝政鵬。（圖／翻攝自索菲亞男網賽粉絲專頁）

體育中心／綜合報導

19日發生在文化大學格致路和愛富二街路口發生的車禍中，死者疑為謝淑薇弟弟，謝政鵬的女友張恒綿。而謝政鵬近年成績非常優異，世界排名屢屢創新高寫下台灣新歷史。不過卻在這個時間點，發生摯愛身亡的意外不禁令人噓噓。

謝政鵬去年戰績豐碩共打下5座冠軍，其中和「小胖」楊宗樺打下濟南挑戰賽和高雄海碩盃。與印尼搭檔朗卡特(Christopher Rungat)則是打下釜山和深圳。今年他再和朗卡特打下峴港挑戰賽，並且向上問鼎更高層級的ATP巡迴賽。他兩週前才在ATP250等級的索菲亞男網賽首次闖進冠軍賽，最終抱回亞軍。

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謝政鵬本週世界排名70再度寫下生涯最高，也是台灣男網史上最佳紀錄。要超過「寶島球王」盧彥勳的2座ATP巡迴賽冠軍的紀錄，以他27歲的年紀指日可待。

而在9日發生在文化大學格致路和愛富二街路口的車禍，根據《自由時報》報導死者身份就是文化大學運動與健康促進學系二年級的張恒綿。過去張恒綿和謝政鵬互動甜蜜，趁著賽事空檔回台灣練球，她也愛相隨擔任餵球工作，感情相當甜蜜。 日前出戰大滿貫溫布頓以及高雄海碩盃，張恒綿也到現場觀戰，更曾參與謝家家庭聚會。

儘管如此，2019年以來張恒綿和謝政鵬雙方都沒有再po文放閃，無法百分之百確定兩人現在的關係。但不論是前女友還是現任女友，都勢必對他造成非常大的衝擊。謝政鵬日前才說，希望今年享受比賽，看能否再次打進大滿貫，期許他擊敗悲痛持續向前邁進。

文大女遭公車輾斃影片曝光　疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書）

▲文大女遭公車輾斃影片曝光，疑謝政鵬女友…曾金面山放閃：情侶必備。（圖／翻攝當事人臉書）

關鍵字： 謝政鵬
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