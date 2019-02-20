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洋基根本沒考慮過馬查多　紐媒爆：從未正式報價

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▲▼馬查多。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬查多加盟教士隊。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

明星三壘手馬查多（Manny Machado）爭奪戰落幕，新球季將穿上教士隊戰袍。《紐約時報》記者瓦格納（James Wagner）掌握消息，曾經表達出網羅興趣的洋基隊，從始至終根本沒有向他提出正式報價。

馬查多陣營從休賽季開跑，就不斷炒身價，期望合約價碼打破史丹頓13年3.25億美元紀錄，瓦格納指出，即便洋基曾在主場與馬查多親自會談，但雙方想法差距甚遠，最後洋基唯一的「報價」只有付當天米其林餐廳晚餐的費用。

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原本最有機會簽下馬查多的球隊為紐約洋基，甚至在去年底傳出雙方已達成共識，但實際上，洋基球團並不想冒著簽長約的風險，也沒打算花這麼多錢，使得雙方談判呈現「死亡狀態」。隨後洋基選擇簽下托洛威斯基（Troy Tulowitzki）、雷瑪西烏（D.J. LeMahieu）作為內野補強。

僅管洋基沒有砸錢簽下馬查多，但總管凱許曼（Brian Cashman）在休賽季做了不少努力，維持球隊競爭力，包括重簽沙巴西亞（CC Sabathia）、賈德納（Brett Gardner）和布里頓（Zack Britton），以及花了5100萬美元簽下托洛威斯基、雷瑪西烏和歐塔維諾（Adam Ottavino），另外透過交易補進先發佩克斯頓（James Paxton）。

根據Spotrac資料顯示，洋基今年球季團隊薪資來到1.97億美元，在全大聯盟隊伍排名第3高，名列在分區世仇紅襪以及小熊隊。

▲多倫多藍鳥隊托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）

▲洋基補進托洛威斯基。（圖／達志影像／美聯社 ）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 洋基馬查多
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