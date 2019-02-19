HBL／赴美取經歸來　馬建豪堅定旅外夢

▲馬建豪。(圖／記者洪偵源攝)



記者洪偵源／台北報導

松山高中前鋒馬建豪，獲邀參加NBA無疆界籃球營，19日中午返回台灣，下午就在球隊與青年高中之戰中登場，連教頭黃萬隆都感受到他信心增加不少，同時馬建豪也更堅定出國打球的夢想。

馬建豪對青年一役，於第一節倒數34秒首度上場，明顯處於調整狀態，不過上場6分鐘，就拿下7分、2籃板，前兩次對青年贏得驚險的松山，這次靠著強悍防守，96比72大勝。

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黃萬隆表示，到了美國跟全世界的頂尖好手，別人不管體型大中小，就是很有自信，不要因為自己是黃種人，就覺得有所差距，希望馬建豪珍惜這次所學到的。

「他們就是很有信心，不會因為沒投進，就開始猶豫，還是一樣有空檔就出手。」馬建豪説，他也曾連續兩顆球不進，但依舊有機會就出手，後來還連續投進3顆。

身為「綠色神盾」成員，馬建豪的防守碰撞已體驗夠多，但他仍體驗到外國選手的強度，「已經用盡了全力，還是會守不住，矮個子也很敢防守，貼著你就是非要把你球拍掉。」

由於本屆8強賽延後一天開打，馬建豪的回程變成提早一天回台灣，錯過看NBA明星賽的機會，但他認為球隊比賽比較重要，急著要回來，且在轉機時就收到教練通知要準備上場。

「考慮到他的狀況，上去要他做簡單的事情，做好防守，不要隨便切入！」黃萬隆説，馬建豪還執行得不錯，也希望他能好好加強，未來挑戰NCAA。

馬建豪提到，松山過去海外移訓，也常一下飛機就準備比賽，已經很習慣，雖然上場感覺有點飄，身體打完後有點累，但他也很想上場，笑說：「有沒有時差問題，可能晚上睡覺才知道。」