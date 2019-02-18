HBL／菜鳥連文鈴的挑戰　教頭訂目標搶新人后

▲連文鈴。（圖／記者洪偵源攝）



記者洪偵源／台北報導

普門高中連文鈴，不但高一就獲登錄HBL名單，同時被教頭廖哲億寄予厚望，給她爭取新人后的目標，連文鈴則靦腆地表示，先幫球隊晉級再説。

連文鈴來自桃園大成國中，JHBL時期就被廖哲億注意，後來普門收進連文鈴與沈心惠兩名來自大成的球員，兩人也都在高一就報上HBL，參與普門挑戰三連霸之旅。

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廖哲億説，當時注意到連文鈴，面對大賽仍會怯場，但跑動能力等條件，是最符合普門需求，當時看好沈心惠會較早打出表現，不過目前是連文鈴表現較佳。

連文鈴本屆場均9.2分、3.2籃板還有2.7次抄截，18日8強首戰，連文鈴對北一女攻下生涯新高的16分，並有4籃板、3抄截。

廖哲億希望連文鈴可以再強勢一點，新人后是給她一個目標去努力，激發她的表現，並看好她未來可以接棒成為球隊的核心角色。

連文鈴說，國中與高中聯賽畢竟有點不同，比賽還是有點怕怕，也不曉得爭取新人后是不是有壓力，「先做到教練的要求為主！」

連文鈴也明白，新人后必須要幫球隊晉級4強才有資格角逐，所以先幫球隊晉級再說，「一場一場慢慢來！」

普門是連文鈴國中憧憬的球隊，畢業後也順利加入，她覺得練習很能適應，只是學校偏僻了點，當時父親載著她到學校報到，她還偷偷在車上哭，畢竟要離開自己熟悉的桃園到高雄。