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HBL／8強病毒來亂　光復啟動隔離大戰

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▲HBL光復高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲光復陸續有人感染諾羅、感冒。（圖／記者洪偵源攝）

記者洪偵源／台北報導

光復高中近來飽受病毒困擾，當家中鋒喬楚瑜染上諾羅，正在等待康復之際，又陸續有人感冒，教練團連忙啟動「隔離大作戰」，避免情況再擴大。

喬楚瑜8強開打前一天染上諾羅，半夜開始出現嘔吐症狀，雖然控制住病情，頭兩場都有雙十表現，但狀態明顯下滑，也因不敢亂吃東西，加上出賽身體很容易疲累。

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且正當喬楚瑜逐漸康復之際，莊朝勝、張世恩都感冒，張世恩甚至發燒，教頭陳定杰一個頭兩個大，只能將其隔離，且外出就是要戴口罩。

由於球隊宿舍是大通舖，光復隨隊教師何長仁表示，必須另外再準備房間，隔離染病的球員，避免傳染再度擴大，他無奈說：「忙比賽之外還要忙著隔離來個離去。

南山曾因諾羅影響，影響4強狀況，之後晚餐集體搭伙，外地比賽禁止喝手搖飲料，夜市、路邊攤食物一律不準買，只能買超商的密封包裝飲料，吃飯只能在餐廳。

對此何長仁表示，光復沒有多加限制，且學校對面就是清大夜市，放假也難以限制，不過在學校內，球員的飲食也是嚴格控管，強制在學校餐廳吃飯，因為是中央餐廚，衛生沒有疑慮。

由於喬楚瑜家住學校對面，因此回家吃飯後，又去商店買東西不慎吃壞肚子，飲食方面並不擔心還有人再跟他一樣，只是天氣冷是感冒感染高峰期，這一點比較需要謹慎注意。

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