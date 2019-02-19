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高中木聯／胡智為提點小動作　三民左投張弘稜改善控球

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▲高中木聯，三民張弘稜。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，三民張弘稜。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／高雄報導

高中木棒聯賽19日第二階段賽事，三民高中由190公分的長人左投張弘稜掛帥主投，在打線「幸運的」援護之下，投6局失1分責失分拿下勝投，他透過訓練營聽從旅美投手胡智為建議的一個小動作，順利改善控球，此戰也將自己控球能力發揮出來。

三民把握2局下攻下大局，兩出局後高捷三壘安打掃回第1分，黃昱涵、洪敏泰、高育佐、楊鈞傑連線安打攻下5分，也讓張弘稜吃下定心丸，4局下再由洪敏泰二壘安打帶動，楊鈞傑、陳佳豪安打追加2分，不過壽山發揮韌性，3局上及4局上各追加1分，6局上把握對方失誤，黃凱倫清壘三壘安打，追近至5比7。

請繼續往下閱讀...

三民先發投手張弘稜投6局，被敲7支安打，投3次三振，失5分，只有1分責失。他退場後，三民再猛攻5分拉開比數，最終以12比5獲勝。三民目前取得1勝，壽山1勝1敗，三民20日對美和將是關鍵一役，獲勝就晉級16強。

三民總教練張榮勳表示，球運站在我們這邊，有很多德州安打，張弘稜投得不錯，但守備失誤讓他受到一點影響。張弘稜擁有190公分的好身材， 從高一就被看好未來性，不過身形過於單薄，讓他無法再突破球速，目前最快142公里。張榮勳稱讚升上高二的他有進步，能克服大場面，也改善找不到好球帶的問題。

張弘陵則說，之前訓練營時，接受胡智為指導，左手拿手套往三壘方向帶動身體，把重心留在後面，有效幫助控球，能控制在邊邊角角。第一階段張弘稜曾對普門拿下勝投，當時以平常心去投，此戰反而給自己太大壓力。他期待球速能提升至145公里，帶領球隊闖進4強。

▲高中木聯，三民張弘稜。（圖／學生棒聯提供）

▲高中木聯，三民高中拿下1勝。（圖／學生棒聯提供）

關鍵字： 高中木聯三民張弘稜
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