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「這招我也會而且還不走步」　喬治後撤步三分顏射哈登

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▲▼喬治明星賽秀好身手。（圖／達志影像／美聯社）

▲喬治在哈登面前秀後撤步三分。（圖／CFP）

 記者黃詩崴／綜合報導

NBA全明星賽今（18）日正式落幕，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）隊上半場雖獲得巨大領先，不過最終卻遭「詹皇」詹姆斯（LeBron James）隊逆轉，其中字母哥隊表現火燙的除了隊長外就是喬治（Paul George），不僅一記360度爆扣驚豔全場，更上演後撤步3分顏射哈登，賽後接受訪問時開玩笑嗆，「我也會這招，重點沒有走步。」

這次是喬治第6度入選明星賽，同時也是第二次以先發身分入選。本賽季至今喬治的表現相當優異，在和衛斯布魯克（Russell Westbrook）聯手下，雷霆在全明星周前以37勝20負高居西區第3，而他也繳出場均28.7分、8籃板、4.1助攻和2.3次抄截締造生涯年的好表現。

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▲喬治上演單手360度暴扣驚艷全場。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

今天喬治也將例行賽火燙的手感帶到了全明星的舞台上，上半場就7投5中，拿下14分、3助攻及3次抄截。最讓人印象深刻的莫過於隊長字母哥將球傳給他後殺入籃下，在空中360度旋轉，舉起右手完成驚人的單手爆扣。

▲喬治在哈登面前用後撤步三分。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

易籃再戰，喬治此刻與同樣身為MVP熱門候選人的哈登（James Harden）來了「當面對話」，找到單打機會的喬治毫不客氣，直接模仿起防守他的哈登 ，連續的胯下運球後，使出對方的招牌絕技後撤步，在哈登面前顏射3分命中。

隨後喬治在場下休息了很長一段時間，直到最後半節才重返賽場，最終得分定格在20分。在全明星賽上的亮眼表現彷彿是這半季以來的縮影，他在賽後也開心地接受採訪表示，「我用哈登的絕招擊敗他，後撤步三分我也會，而且我沒有走步。」

▲▼喬治明星賽秀好身手。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈登明星賽手感欠佳。（圖／CFP）

不知道身為洛杉磯同鄉的哈登聽到此番話會作何感想，但可以知道的是在季賽表現神勇，連續31場得分超過30分的哈登今天手感冰冷，似乎在明星賽玩起自己的三分球大賽，居然有13次出手均在三分線外，不過由於只有4中，最終只得12分，連外媒都調侃「所以，哈登今天沒拿30分囉！」

關鍵字： NBA明星賽喬治Paul George哈登
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