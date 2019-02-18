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高中木聯／24強首日激戰　壽山延長PK退美和

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▲壽山林威志延長賽敲再見安打。（圖／學生棒聯提供）

▲壽山林威志延長賽敲再見安打。（圖／學生棒聯提供）

記者楊舒帆／綜合報導

高中木棒聯賽第二階段賽事18日開打，A組嘉義高中8局下突圍以3比2險勝善化高中；E組首戰就很激烈，壽山高中與美和高中激戰到延長10局，壽山靠著林威志再見安打，最終以4比3險勝。

善化與嘉中3局開始維持2比2僵局，直到8局下利用對方兩保送攻佔得點圈，黃士禕敲回勝利打點，宋明憲投5局失2分，呂孟宇後援4局僅被敲2安打，無失分奪勝投。

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壽山與美和之戰，9局結束仍以1比1平手，延長10局上壽山投手投2保送讓美和輕鬆進帳2分，還好失分沒有再擴大，10局下美和也送壽山2保送上壘，輪到第4棒林威志，積極攻擊第1球，掃左外野清壘安打，率隊迎接逆轉勝。

Ｂ組高苑前5局一籌莫展，6局上才利用中道單局2次關鍵失誤攻下3分，8局上顏清浤安打加上接連兩盜上三壘並靠隊友推進攻下保險分，以4比0獲勝，顏清浤、劉俊豪各敲2安打表現出色，林逸達投4局無失分，陳致佑中繼3局無失分奪勝投。

Ｆ組普門與西苑之戰呈現一面倒，普門狂攻猛打讓西苑無法招架，最終提前6局就以12比0獲勝。普門楊閔貽、鄭宗哲、馬傑森各敲2安打，馬傑森跑出1支場內全壘打，楊鈺翔完投6局飆8K拿下勝投。

Ｇ組南英戰鶯歌陷於1比1僵局，幸運7局2出局後，南英利用對方失誤攻佔上壘，張恆、陳統恩連續安打帶回2分奠定勝基，以3比1獲勝。林峻葳先發6局失1分無關勝敗，張鈞守中繼1局奪勝。H組穀保前2局就取得6比0領先，最終以12比2大勝中興高中，林子崴投5局失2分奪勝投，陳思仲4安打，貢獻2打點，林吳晉瑋也有3安打猛打賞演出。

關鍵字： 高中木聯24強美和中學壽山高中
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