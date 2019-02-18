高中木聯／走出迷途的路　東石彭宇豪想拚台電求穩定

▲東石彭宇豪。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／高雄報導

東石高中第二階段首戰對決興大附農，派出王牌彭宇豪掛帥先發，投6局僅失2分非責失分，雖然最終無關勝敗，仍獲得總教練陳聯豐鼓勵，也欣慰他高三成長許多，把迷失的自己找回來。

彭宇豪首局因失誤被上壘，之後被敲二壘安打失2分，扛著落後的壓力繼續投下去，不過2局後回穩僅被敲出1安打，即使保送過多也守住危機，全場只被敲2安打。他退場時東石以1比2落後，最後逆轉3比2獲勝。

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彭宇豪坦言，「身為投手組的隊長，又投第二階段第一場比賽，教練把贏球責任給我，有壓力也有點失常，這場球用直球為主，對方短打很多，我們想說一個一個抓。」

總教練陳聯豐說，他高一就能投138公里，高二迷失自己，高三心態改變，我鼓勵他為了自己的未來要好好打球，也拿大一屆學長楊子亦在中信兄弟自主培訓的例子激勵他。他球速超過140公里，滑球及變速球也投得不錯，以前以後援為主，現在高三把他拉上先發，能幫助他未來的路。

彭宇豪透露，高二的時候因為沒投出成績，一度對棒球感到厭倦，不過教練一番話把我拉回來，他告訴我，到高三了有好的路，如果現在不拼還等何時？自己在場上被打爆後，也有自覺。」現在彭宇豪不再迷失自己，高中畢業後的目標設定台電等社會隊，希望能靠棒球擁有穩定的生活，選秀暫不考慮。