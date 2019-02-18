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本田圭佑暖心盼世界和平能消除貧困　未來不排除從政

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▲日本隊本田圭佑、長谷部誠。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本隊本田圭佑、長谷部誠。（圖／達志影像／美聯社）

記者謝孟儒／綜合報導

作為前日本隊國腳、現在是柬埔寨國家隊總教練的本田圭佑，懷抱著一顆足球以外的心願，過去曾經為了幫助烏干達的難民小孩，收購了非洲烏干達足球俱樂部，「我看到這些貧困艱難，才感受到自己有多幸福，因此決定要幫助他們，未來也不是沒有考慮要從政。」

本田圭佑作為日本黃金一代成員，2018年俄羅斯世界盃之後宣佈離開國家隊，現效力於澳超墨爾本勝利，而更為人知的是柬埔寨國家隊總教練，原來他曾多次和柬埔寨足球多次接觸，2016年買下當地的暹粒吳哥足球俱樂部的經營權，過去也曾買下烏干達、奧地利足球俱樂部的經營權。

本田圭佑對於自己多重身份認為，「我的本業不該只是當一名職業足球員，而是希望能夠做好本田圭佑自己，我真心希望世界和平，能夠幫助世界上貧困的人，因此我會做很多事情，如果說未來要從政也不是不可能。」會有這樣想法，是在2010年南非世界盃時，見到非洲兒童面臨的貧窮和困境。

本田圭佑提到，「當時和日本隊前往南非當地的孤兒院，看見孩子們光著腳生活，沒有鞋子穿，為了活下去，長大開始偷竊甚至殺人，感到非常難過，希望他們可以受到好的教育，能夠分辨善惡，因此我不能視而不見，才決定要幫助他們，事實上和我理念相同的人很多。」

「我們互相聯繫，並且成為夥伴一起為消除貧困而努力。」本田圭佑認為，「我真心希望世界和平，再也沒有貧困，那絕對是比踢足球更偉大的一件事。」

▼本田圭佑帶領柬埔寨國家隊訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼本田圭佑帶領柬埔寨國家隊訓練 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 本田圭佑
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