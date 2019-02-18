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45歲鈴木一朗19年身材如一日　體脂7%最精實！網友：朗神

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▲鈴木一朗在水手春訓。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手傳奇老將鈴木一朗展開春訓。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

45歲日籍傳奇鈴木一朗展開大聯盟第19年生涯，儘管他是目前全大聯盟年紀最大的球員，但他身材19年來如一日。根據最新體檢報告結果，一朗體脂率僅7%，不僅是全隊最精實，還遠低於聯盟外野手平均的10%，對於身材管理嚴格要求，不少球迷都讚嘆「不愧是朗神！」

一旦年齡超過30歲之後，身體代謝就像溜滑梯一樣，想要維持體脂10%以下的精實身材，不只需要嚴格的訓練，還要有極高的自制力控制飲食，鈴木一朗完整體現職業運動員的專業和敬業精神。「他的身材和19年前幾乎沒有變化，實在太令人難以置信。」水手防護員也讚嘆。 

在大聯盟征戰19年，一朗僅有2次進入傷兵名單的紀錄，外界對於他如何保持完美的狀態感到十分好奇，一朗表示，「只是盡你所能，然後一遍又一遍的做，不管那是什麼，你逼自己到達極限，然後經過一次又一次的努力，我認為你們也可以做到。」

上季鈴木一朗回鍋水手隊，但在季中轉任球團顧問，今年他再次回歸球員身份，生涯首次簽下小聯盟合約。3月20、21日於日本東京巨蛋海外開幕戰對決運動家，他確定將會出戰。

美日職棒通算邁入第28個球季，即便去年季中轉任行政，但鈴木一朗從來沒有說過要退休，至少打到50歲的目標並不是說說而已。

▲鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗力爭開季25人名單。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 水手鈴木一朗
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