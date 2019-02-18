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哈波將費城人列為首選　外傳報價10年3.1億美元

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▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）

▲外傳哈波將費城人列為加盟第一選擇。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由市場最大咖球星哈波（Bryce Harper）爭奪戰即將告終，根據大聯盟記者海曼（Joe Heyman）消息來源，哈波目前將費城人列為第一選項，有關加盟費城人的傳聞也在近期受到討論，據傳合約價碼來到10年3.1億美元。

前馬林魚隊總裁薩姆森（David P. Samson）日前在推特上揭露，費城人正計劃提出10年3.1億美元合約網羅，這份合約也是目前市場中的最高報價。

雖然目前雙方還未完成合約協議，但海曼也認為，哈波將收到一紙長約。海曼提到，哈波目前將費城人列為第一選擇，但仍持續與其他球隊交涉，而費城人球團不僅目標網羅哈波，也有興趣繼續簽下馬查多（Manny Machado）。

今年1月初費城人與哈波面對面會談，但當時雙方並沒有進一步的動作。這位「強打少年」近期和巨人及教士隊會面，兩支球隊都表達了網羅興趣，不過相較於費城人，巨人傾向提出高薪短約。

《The Athletic》記者Jim Bowden日前指出，哈波與費城人簽約關係已經到了三壘階段，即將回到本壘完成簽約，而華盛頓電台《106.7 The Fan》記者羅素（Chris Russell）也在日前透露，哈波已經做出決定，有了心情開始慶祝。

哈波雖然頂著2012年新人王、2015年國聯MVP的光環，但去年合約年卻繳陷入低潮，打擊三圍.249/.393/.496與2017年的.319/.413/.595有很大的落差，不過2018年繳出的100打點和130保送都是生涯新高，轟出34發全壘打也是生涯第2高。

▲▼2018國聯分區戰G2，道奇，馬查多（Manny Machado）全壘打。（圖／達志影像／美聯社）

▲費城人還未放棄馬查多（Manny Machado）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 哈波費城人
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