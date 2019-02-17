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「朗神」45歲還是一尾活龍　總管讚：太不可思議了！

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▲▼鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗體脂僅7％全隊最低。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃詩崴／綜合報導

45歲的日籍球星鈴木一朗參加水手隊春訓，與水手簽下小聯盟約的鈴木一朗還在競爭開季25人名單，不過他的身體狀態倒是維持的相當不錯。就連水手總管迪波托（Jerry Dipoto）都大讚，「他看起來實在太不可思議了，就好像隨時準備好要上場一般！」

鈴木一朗是大聯盟現役最老的野手，但是身體保養的不輸小伙子，在春訓體測時一朗的體脂率只有7％遠低於其他選手是全隊最佳。目前他正在爭取擠進開季25人名單，不過3月份水手與運動家到東京進行海外開幕賽將確定會在名單之內，讓一朗有機會回家鄉獻技。

水手隊在去年簽下鈴木一朗，不過沒有太多出賽機會，年紀再增長一歲的「朗神」還是相當享受在賽場奮戰的感覺，「能夠穿上水手球衣在春訓的首日就來報導，這感覺真美好，對於今天的訓練狀況我覺得還行，我將會繼續努力讓狀況變更好。」

▲▼鈴木一朗。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗力爭開季25人名單。（圖／達志影像／美聯社）

鈴木一朗表示他在休賽季只有休息2天到3天，這也反映在他的身體狀態上。迪波托接受訪問表示，「他的狀態看起來太不可思議，就像是隨時準備好要上場一樣。一朗目前相當專注於他的目標，那就是在離開東京開幕賽後還能夠待在25人名單中。」

關鍵字： MLB水手鈴木一朗春訓
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