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中職／勸台將打擊重視細節　王光輝期待王柏融旅日表現

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▲王柏融全壘打。（圖／ファイターズ on GAORA SPORTS）

▲王柏融全壘打。（圖／ファイターズ on GAORA SPORTS）

記者劉峻誠／台北報導

身為職棒元年成員，前兄弟球星「萬人迷」王光輝現在擔任花蓮縣台灣觀光學院棒球隊總教練，也在指導台南市中信金融管力學院，他認為現在國內打者越來越好，也有王柏融這樣的強打者出現，他希望台灣有越來越多這樣的好手，但也希望台灣打者更加重視細節。

▲▼中華職棒30周年特展陳義信、王光輝見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲王光輝為球迷簽名。（圖／記者李毓康攝）

王光輝表示，現在自己大部分時間都在關心兒子王威晨，至於其他的打者，他說：「現在跟過去訓練方式不太一樣，現在台灣打者重視力量，過去則是以體質為主，長、中、短的打擊都要到位，像現在就很少看到短打。」

「現在打者都靠打擊，陳義信在這個年代一定被打爆，好險他生對時代，而且還跟我同隊」王光輝開玩笑的對陳義信說，不過他是真的認為，台灣打者不能只靠力量打擊，「現在的比賽很少看到短打，但其實短打在球賽扮演重要角色。而且短打好不好也關係練球細心、專注力。」

王光輝表示，現在的重訓、科技、體型都比過去好，很多打者以打擊漸長，但在前5局很少看到短打，跟過去的比賽不太一樣，「以前是上一壘後就短打，3、4棒再打回來，觀念是以細節為主。」

現在的球員只在意長打，往往忽略了細節，也在短期賽事無法發揮，王光輝說：「像是國際賽短打就很重要，但現在很多選手不太在意。」

談到現階段台灣的打者，王光輝說：「王柏融是現在台灣最好的打者，他現在要去日本，過去台灣去日本，打的比較好的打者就是李來發教練、呂明賜他們，現在就看王柏融，希望台灣越來越國際化，素質越來越好，有越來越多好的打者去挑戰更高層級的聯盟。」

關鍵字： 王光輝兄弟象中職王柏融
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