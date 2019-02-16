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中職／臭屁陳78球完封勝　陳義信：相信隊友

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▲▼中華職棒30周年特展陳義信、王光輝見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲陳義信。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台北報導

「假日飛刀手」陳義信生涯締造84場完投、15場完封勝，至今無人人比。他在1995年對上時報鷹時，更是以驚人的78球完封奪勝，在中職6個球季，快速累積92勝。不過過去被球迷稱為「臭屁陳」的他謙虛的說：「我不是傳奇人物，我不是偶像，我只是個普通的人。」

陳義信能有這樣的表現，他強調，自己過去待過日本職棒，因此在日本學會重視體力，他說：「這是我的專業，而這項專業就必須要有好的體能。」

不過能奪下這麼多的完投、完封勝，陳義信認為一切都不是只靠自己，他說：「是全隊隊友、教練、隊職員共同努力完成的，如果你投得好，但沒有守備、打擊幫忙，這一切都不可能，所以我很重視團隊合作，大家一起贏球，我只是盡自己的能力去完成。」

近年越來越少本土投手能完成完投、完封勝，陳義信告訴年輕投手，「要相信隊友，當然也要運氣好，像那時如果我沒跟王光輝同隊，會被他一直打安打，就沒辦法達成這些紀錄。」

談到78球完封勝，陳義信說：「78球，對27個打者，一個不能用超過3顆球。所以我不是一個三振率高的投手，但我不怕去投，也很相信隊友，所以有很多滾地球、雙殺，運氣很好，對有很幫忙，他們都是我最大的助力。」

關鍵字： 陳義信王光輝兄弟象中職
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