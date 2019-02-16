中職／向兒子炫耀職棒元年打擊王　王光輝：不能讓給洋將

▲王光輝。（圖／記者季相儒攝）



記者劉峻誠／台北報導

中職30年特展16日邀請前兄弟球員「萬人迷」王光輝、「假日飛刀手」陳義信與球迷見面，提到職棒元年最後一戰，王光輝靠著1支內野安打，以3成42打擊率，勝過味全龍洋砲馬斯的3成37打擊率，成為職棒元年打擊王，王光輝說：「不能讓職棒元年所有獎項都是外國人。」

職棒元年的最佳救援投手是統一獅湯尼、三振王是統一瑞奇、防禦率王是味全龍史東，三商鷹俠包辦打點、全壘打王。

▲王光輝。（圖／記者李毓康攝）



打擊王則由王光輝與味全龍馬斯競爭，王光輝說：「球季剩沒幾場時我受傷，腳腫起來，當時全壘打、打點王都是外國人，董事長洪騰勝就找我，他希望我能拼個打擊王，不要讓打擊三大獎項都被外國人拿走，那時我跑都有問題，但我包紮一下就上場。」

不過所有球隊都知道王光輝上場是為了拼打擊王，尤其味全特別提防王光輝，對他還時常投出故意四壞保送，王光輝說：「我那時告訴自己，老天會給就會給，我不強求。」在3打數至少必須敲出2安打的情況下，王光輝硬是以內野安打超越馬斯，接著就被「教官」曾紀恩換下場。

▲王光輝。（圖／記者李毓康攝）



不過當天晚上味全還有比賽，只要馬斯再敲出安打，就會再度超越王光輝，所幸最後馬斯3打數沒有安打，還吞下2次三振，王光輝說：「受到老天眷顧，我都要跟兒子王威晨說，職棒這麼多年，有這麼多的打擊王，但是攤開歷史一看，就是王光輝。」

提到兒子王威晨，王光輝說：「他盜壘這沒多，還用1年時間超過我，但我必須說，是我故意跑慢一點的，要不然叫他去打全壘打看看。」王光輝自認生涯42次盜壘成功，成功率比王威晨好，一旁的陳義信說：「還好你跟我同隊，要不然會一直被我牽制出局。」