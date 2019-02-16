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中職／王光輝老天眷顧奪金冠軍　陳義信：賽後塞爆南京東路

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▲▼中華職棒30周年特展陳義信、王光輝見面會。（圖／記者李毓康攝）

▲中華職棒30周年特展陳義信。（圖／記者李毓康攝）

記者劉峻誠／台北報導

兄弟象在1992年至1994年締造中職史上首次3連霸，陣中球員陳義信、王光輝分享當時心情，王光輝認為當時球隊默契好，且受到老天眷顧，才能打出這樣的成績。陳義信則回憶，當年總冠軍賽人氣高，比賽結束整個南京東路都塞爆，也希望職棒能回到當初榮景。

1992年兄弟象包辦上下半季冠軍，還與味全龍、三商虎、統一獅組成的3隊精英聯軍進行7戰4勝的金冠軍挑戰賽，最後由兄弟4勝2敗，成為中職史上唯一的金冠軍隊伍。

王光輝回憶，「當時我記得是打學長黃平洋，打到第13局我敲出再見安打，印象很深，那時是2好球，剛好學長失投投到中間被我打到，算是老天眷顧我，也讓學長傷心了」對於王光輝來說，當時能贏得金冠軍挑戰賽，重要的默契，他說：「他們的實力不在話下，但是臨時組成的隊伍，當然我們的默契好一點。」

龍象傳奇經典賽,兄弟象,陳義信（圖／記者季相儒攝）

▲陳義信。（圖／記者季相儒攝）

陳義信則回憶當年的棒球熱，他說：「我是觀眾越多，投球越來勁的投手，當年總冠軍賽全台灣都在瘋，從台北市立棒球場比完賽，整個南京東路都塞車，無法開車，走路也不行，到處人山人海，從環亞飯店（敦化北路）走到兄弟飯店（復興北路）這麼近的距離，但我們走都走不到。」

陳義信希望台灣棒球能回到當初榮景，也希望球迷能多支持現在的球員。

關鍵字： 陳義信王光輝兄弟象中職
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