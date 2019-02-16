找到柯瑞神射基因的秘密　柯瑞媽秀一波Logo Shot

▲柯瑞與父母。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

夏洛特明星賽讓眾家球星齊聚在北卡羅萊納州，不少球員都攜家帶眷共度明星週。夏洛特正是勇士球星柯瑞（Stephen Curry），趁此趟返鄉柯瑞家庭基金會在今（16）日舉行了慈善活動，其中有分組的投籃比賽，柯瑞媽桑雅（Sonya Curry）更是投進中場大號三分驚艷全場。

老柯瑞（Dell Curry）曾經在夏洛特黃蜂效力過10個賽季，也讓柯瑞和柯瑞弟（Seth Curry）從小在北卡羅萊納長大。今天柯瑞舉家參加慈善活動，在這個射手之家裡的活動，其中一項是家庭成員2人外加1名素人進行投籃挑戰，分別從籃下、罰球線、三分線、三分線後一步、中場各進一球看哪組用的時間最少就勝出。

比賽分為以下4組再各加上1名素人，柯瑞與妻子艾莎（Ayesha Curry）一組；柯瑞弟與未婚妻瑞佛斯（Callie Rivers）一組；柯瑞妹（Sydel Curry）與老公勇士隊李（Damion Lee）一組最後則是柯瑞父母一組。

▲柯瑞媽用下手投籃飆進Logo Shot。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



前3組的戰況，柯瑞組用了1分25秒；柯瑞弟組用超過1分30秒也沒有完成挑戰；柯瑞妹組用了1分15秒暫時領先兩位哥哥，柯瑞父母壓軸登場，前面4個點的時間用得不多，最後來到難度最高的中場投籃，柯瑞媽在第4次嘗試後用「下手投籃」的方式投進Logo Shot，他們這組用1分9秒擊敗其他3組拿下勝利。

柯瑞媽一投進後，全場陷入瘋狂，在籃下撿球的咖哩更是滿場飛奔，柯瑞媽也跳到柯瑞爸身上慶祝。活動結束後柯瑞媽受訪表示，「他們在投籃的時候我一直在旁邊噴垃圾話，『我跟你爸贏定了』，沒想到最後真的贏了！」

柯瑞身為全聯盟最著名的Logo Shooter，看來除了有著爸爸三分射手基因外，媽媽這超遠距離的投射能力也貢獻不少。柯瑞兄弟兩人將在17日的三分球大賽同場較勁，柯瑞曾在2015年拿下過三分球冠軍。