韋德重申沒有下個賽季　從未後悔做退休決定

▲韋德表示不會再戰一年，從沒後悔做退休決定。（圖／路透）



記者張曜麟／綜合報導

先前韋德(Dwyane Wade)就表示本季將是他生涯最後一年，打完就會選擇退役，但他至今狀況仍維持非常良好，許多人都希望他能改變想法再戰一季，不過現在「閃電俠」受訪重申了自己沒有意願多打一年，並且沒有後悔做出退休這項決定。

本季韋德出賽46場比賽，場均上場25.4分鐘，可以得到14分，3.8籃板，4.3助攻，投籃命中率為43.3％，三分球命中率為32.3％，雖然已降為替補，但仍是邁阿密重要的戰力，這樣的狀態也讓許多人希望他能留下來繼續征戰，而韋德近期受訪重申了自己的想法，絕對不會在打下一季。

「情況不一樣了，我已經不能像以前那樣打球，現在我是用一種不同的方式打球，儘管狀況感覺很好，但這不會改變我退休的想法。」隨後韋德表示自己從沒後悔退休，「我從來沒後悔，老實說，我之前都不確定是否會繼續打本賽季，當我思考很久選擇繼續出戰的時候，就像之前所說，我必須要做這個決定，當我要決定退休後，就沒去考慮其他事情。」

征戰聯盟第15個賽季，韋德早已成為準名人堂球星，生涯一共幫助熱火奪下3座總冠軍，還在2006年拿下FMVP，但隨著年紀增長，現年37歲的「閃電俠」現在確實也都在賽後與對手交換球衣，來完成自己的退休旅程，讓許多球迷相當不捨。

▲韋德現在用交換球衣來完成自己的退休旅程。（圖／路透）