CBA／周儀翔交手胡瓏貿　福建陳林堅射翻新疆

▲福建新科三分球王陳林堅射進8記外線。（圖／CFP）



記者黃詩崴／綜合報導

CBA福建15日主場迎戰新疆，福建新科三分球王陳林堅命中8顆三分砍下35分，帶隊以117比98擊潰新疆。雙方都有台灣球員在陣中，效力新疆的周儀翔先發上陣不過2次出手皆墨得分掛蛋；福建胡瓏貿攻下3分。

兩隊半場打完福建僅以2分領先新疆，不過在第三節福建找到外線手感，陳林堅、黃毅超接連命中三分，儘管新疆喊出暫停但還是止不住失血，被福建打出一波15比0的攻勢，新疆只能靠著亞當斯（Darius Adams）一人抵抗外敵，三節打完福建握有19分領先。

▲福建王哲林砍37分。（圖／CFP）



末節新疆找回比賽節奏，先是靠著王子瑞飆進三分，接下來再一個抄截快攻得手，迅速將分差縮小，新疆外援史托克斯（Jarnell Stokes）衝搶進攻籃板後把球放進籃筐，此時福建領先只剩下個位數，但甫在全明星賽拿下三分球大賽冠軍的陳林堅跳了出來，連續砍進3顆三分完全消滅新疆反撲氣燄，終場福建靠著陳林堅狂轟35分外加王哲林37分帶動下，以117比98擊退新疆。

▲周儀翔手感欠佳。（圖／CFP）



新疆周儀翔本場先發出賽，上場22分鐘不過沒有太多進攻機會，只有出手2次並且都落空，本場得分掛蛋僅留下2籃板的數據。周儀翔近兩戰狀況不佳前一場也只拿到6分，與1月底的手感有些落差。

福建胡瓏貿板凳出戰，跟本季大多數調度一樣，只有得到10分鐘左右的上場時間，不過他依舊拿出防守拚勁攻下3分2籃板外加2次抄截。

▼胡瓏貿把握有限的上場時間積極攻擊籃框。（圖／CFP）

