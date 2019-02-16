道奇自信終結「三連亞」　總裁放話：球隊沒有弱點

▲道奇連續2季闖進世界大賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

道奇春訓已經正式展開，這支在世界大賽苦吞「二連亞」的國聯強隊，雖然休賽季沒有補進超級巨星，但棒球事務部總裁佛里德曼（Andrew Friedman）表示，球隊陣容毫無弱點，有信心道奇今年將再次闖進世界大賽。

休賽季道奇因考量團隊薪 資，沒有如預期網羅哈波（Bryce Harper），也沒有補進明星捕手瑞爾穆托（J.T Realmuto）和交易賽揚強投庫魯柏（Corey Kluber），不過他們在自由市場簽下外野強打波洛克（A.J. Pollock），找回老將捕手馬丁（Russell Martin），後援部分則是簽下了凱利，補強了所需的戰力。

佛里德曼表示，「球隊連續2年在世界大賽失利，所有球迷對於陣容補強都有自己的一套想法，但目前道奇無論是大聯盟，還是小聯盟農場都非常完整，過去2年球員累積不少季後賽經驗，我們依舊是聯盟頂尖強隊，仍是世界大賽有利的競爭者。」

身為大聯盟傳統勁旅，也是全美具有高知名度的球隊，道奇已經連續6年打出90勝以上戰績，在國聯西區完成6連霸，只是近2年在世界大賽都無緣封王，上一次道奇奪冠已是1988年。

假設道奇今年順利於世界大賽封王，將成為繼1923年洋基隊之後，第2支連2年世界大賽失利，並於第3年奪冠的隊伍。

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