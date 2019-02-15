NFL老闆想挖角NBA主席　希爾瓦：我愛在NBA上班

▲NBA主席希爾瓦。（圖／達志影像／美聯社）



記者黃詩崴／綜合報導

古德爾（Roger Goodell）從2006年開始接任NFL主席一職，在2017年與NFL再簽下新的合約，但是近日傳出有不少NFL球隊老闆希望將他撤換掉，接任人選是NBA主席希爾瓦（Adam Silver），不過希爾瓦表示沒有跳巢的意願。

根據《ESPN》，希爾瓦在聽到記者問是否想被挖角時他回答，「我只想說完全沒有考慮過。對於能夠擔任現在這個職務而言我感到相當幸運，身為一個長期的NBA粉絲，和長期的聯盟員工，轉變成為NBA的主席這所有的一切都是我所夢寐以求的。」

希爾瓦接著說，「我愛我在這裡工作的每一天，而且我認為這個聯盟裡有著很多機會，在這之間來來去去很多員工，但在其中都付出了相當多的努力，當然還包含著各球團老闆、以及球迷才有辦法打造這麼好的NBA，我也會在未來每一天都用盡全力的工作，為了這個聯盟百分百的付出。」

其實早在2017年NFL與古德爾合約到期前，就有風聲傳出希爾瓦是接替人選，不過在當時希爾瓦直接了當地回答，「不了，謝謝」，隨後NFL與古德爾在同年12月簽下5年的延長合約。

▲古德爾（Roger Goodell）要被取代的新聞不斷。（圖／達志影像／美聯社）



NFL多支球隊老闆會「覬覦」希爾瓦也是因為NBA的迅速成長，自從希爾瓦在2014年從史騰（David Stern）手中接下重擔後，短短5年的時間，NBA的收入從48億美元暴漲至91億美元。

在希爾瓦掌權後的NBA，除了靠著電視轉播權合約收入大增外，還有開放球衣置入廣告；也透過技術輔助比賽公正性；對於一個黑人為多數的聯盟，希爾瓦也相當支持種族平等議題，各種改進讓NBA收入增加也讓NFL老闆想挖角希爾瓦，不過看起來他早已心有所屬。