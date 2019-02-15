運動雲

> >

致敬傳奇T-Mac明星賽經典灌籃　adidas推紅藍鴛鴦配色

ETtoday運動雲

▲adidas推出T-Mac Millennium明星賽限定紅藍鴛鴦配色版本。（圖／品牌提供）

▲adidas推出T-Mac Millennium明星賽限定紅藍鴛鴦配色版本。（圖／品牌提供）

體育中心／綜合報導

2019年NBA全明星賽即將熱鬧開打，adidas為曾7次入選NBA全明星賽的球星Tracy McGrady，推出T-Mac Millennium籃球鞋明星賽限定配色版本，帶球迷們穿越時光，重回Tracy McGrady於2004年NBA全明星賽穿上紅、藍鴛鴦配色籃球鞋，並在場上以出其不意的灌籃美技，創造令人回味無窮的經典好球！
 
傳奇球星Tracy McGrady過去以優雅從容的球風令對手折服，萬夫莫敵的進攻技巧曾助他二度奪下聯盟得分王的寶座，在場上極富創造力的T-Mac，不僅曾創下35秒內勇奪13分的驚人紀錄，帶領球隊反敗為勝，最讓球迷津津樂道的，莫過於是他在2004年NBA全明星賽時，先是以左右兩腳不同色的紅藍鴛鴦穿法驚豔四方，而後又在場上自行將球拋向籃板，瞬間躍起、雙手飛扣，Tracy McGrady這驚天一灌，至今仍是許多球迷心中的經典畫面，傳奇色彩無人能出其右。

▲adidas推出T-Mac Millennium明星賽限定紅藍鴛鴦配色版本。（圖／品牌提供）

▲Tracy McGrady在2004年NBA全明星賽時，以兩腳不同色的紅藍鴛鴦穿法驚豔四方。（圖／品牌提供）
  
T-Mac Millennium籃球鞋款以全新球鞋科技為經典戰靴注入創新動能，搭載全腳掌BOOST中底帶來絕佳的緩震體驗，外側前段TPU穩定片則可保護腳掌並提供側向支撐力道，大底採用人字紋耐磨大底，以出色的抓地性能全面提升實戰力，讓每一位籃球愛好者，皆可於場上創造屬於自己的經典美技！
 
adidas全新T-Mac Millennium紅藍鴛鴦配色將於2月16日上市，瞭解更多販售資訊請密切關注adidas官方粉絲團：https://www.facebook.com/adidasBasketballTW/

▲adidas推出T-Mac Millennium明星賽限定紅藍鴛鴦配色版本。（圖／品牌提供）

▲adidas帶球迷重回Tracy McGrady於2004年NBA全明星賽穿上紅藍鴛鴦鞋在場上灌籃的畫面。（圖／品牌提供）

關鍵字： T-Macadidas
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

【魔術Davio】Davio終於被整了! 魔術冠軍慘遭滑鐵盧

熱門新聞

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

交易截止前大進補　外媒最新評比聯盟前6東區佔4隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1王柏融展開沖繩春訓

2詹皇未來將收購NBA球隊

3卡特：灌籃大賽那晚讓我成為球星

4衛少連11場大三元　竄升隊史得分王

5最強新秀小葛雷諾上大聯盟再等等

熱門新聞

1才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

2暴龍上下都要他　豪哥樂代表亞洲

3最強中華隊？台將6人在大聯盟40人名單

4KD助攻生涯新高柯爾稱完美融合

5林書豪入暴龍首日自嘲只知3個戰術

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

Jolin《玫瑰少年》MV曝光！　CL御用導演讚舞蹈：了不起
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366