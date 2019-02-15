致敬傳奇T-Mac明星賽經典灌籃　adidas推紅藍鴛鴦配色

▲adidas推出T-Mac Millennium明星賽限定紅藍鴛鴦配色版本。（圖／品牌提供）



體育中心／綜合報導

2019年NBA全明星賽即將熱鬧開打，adidas為曾7次入選NBA全明星賽的球星Tracy McGrady，推出T-Mac Millennium籃球鞋明星賽限定配色版本，帶球迷們穿越時光，重回Tracy McGrady於2004年NBA全明星賽穿上紅、藍鴛鴦配色籃球鞋，並在場上以出其不意的灌籃美技，創造令人回味無窮的經典好球！



傳奇球星Tracy McGrady過去以優雅從容的球風令對手折服，萬夫莫敵的進攻技巧曾助他二度奪下聯盟得分王的寶座，在場上極富創造力的T-Mac，不僅曾創下35秒內勇奪13分的驚人紀錄，帶領球隊反敗為勝，最讓球迷津津樂道的，莫過於是他在2004年NBA全明星賽時，先是以左右兩腳不同色的紅藍鴛鴦穿法驚豔四方，而後又在場上自行將球拋向籃板，瞬間躍起、雙手飛扣，Tracy McGrady這驚天一灌，至今仍是許多球迷心中的經典畫面，傳奇色彩無人能出其右。

▲Tracy McGrady在2004年NBA全明星賽時，以兩腳不同色的紅藍鴛鴦穿法驚豔四方。（圖／品牌提供）



T-Mac Millennium籃球鞋款以全新球鞋科技為經典戰靴注入創新動能，搭載全腳掌BOOST中底帶來絕佳的緩震體驗，外側前段TPU穩定片則可保護腳掌並提供側向支撐力道，大底採用人字紋耐磨大底，以出色的抓地性能全面提升實戰力，讓每一位籃球愛好者，皆可於場上創造屬於自己的經典美技！



adidas全新T-Mac Millennium紅藍鴛鴦配色將於2月16日上市，瞭解更多販售資訊請密切關注adidas官方粉絲團：https://www.facebook.com/adidasBasketballTW/

▲adidas帶球迷重回Tracy McGrady於2004年NBA全明星賽穿上紅藍鴛鴦鞋在場上灌籃的畫面。（圖／品牌提供）