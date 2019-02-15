球員敢不敢承擔風險　鮑爾狂言：未來生涯都一年一簽

▲印地安人先發鮑爾。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

隨著球團經營方針改變，加上使用更多的數據來分析球員價值，球團在市場簽約越來越保守，成了自由市場寒冬的一大原因。印地安人先發鮑爾（Trevor Bauer）談到對勞資雙方都有利的做法，就是「一年一簽」。

「我未來職業生涯都將會採取一年一簽的方式，為何要把自己深陷在一個可能讓你不開心的環境？我認為這是極度沒效率的做法。不只球團都擔心風險，所有人都害怕。」鮑爾在接受《USA Today》受訪時表示。

鮑爾認為，目前對勞資雙方最有利的方法，就是採取一年一簽，針對球員當下表現給出合理價碼，「球團怎麼想還無法得知，但看看現在的自由市場狀況，我認為這是解決問題的最佳之道。」

日前美媒報導，今年164名自由球員當中，僅84名球員在春訓前找到工作，至今哈波（Bryce Harper）、馬查多（Manny Machado）、賽揚左投凱戈（Dallas Keuchel）和明星終結者金柏瑞（Craig Kimbrel）都還在等待合約，今年休賽季眾多球星投入自由市場，理應會相當熱絡，但事實上卻是異常冷清。

「哈波簽一年合約該值多少錢？或者是凱戈該拿多少？」鮑爾說，「如果球員願意承擔更多的風險，他們就能真正提升自己的價值，我無法想像那些球隊不會為哈波、馬查多提出一年4000萬美元合約。」

▲哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado） 至今還未簽約。（圖／達志影像／美聯社）



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