球團搞爛自由市場　薛茲爾：那些沒競爭力的毒瘤

▲國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）開砲嗆部分球團是毒瘤。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場冷清，許多球員的身價受到影響，大咖球星紛紛出面發聲。國民王牌薛茲爾（Max Scherzer）也在受訪時表達了自己的看法，直言那些沒有競爭力的球隊都是「毒瘤」。

「當有太多球隊不打算贏球，就像是棒球環境裡的毒瘤，毒性也連帶傷害到了球迷，創造出更多跟風球迷。」薛茲爾質疑，有球團利用媒體放出消息，想要來影響與球員之間的談判。

「有不少球團跑去跟媒體說，我不想要你這個球員。」薛茲爾說，「球團表示不想要簽球員，來影響市場需求。我們都知道每個球團的意圖，我想其它聯盟不會允許這麼做，難道大聯盟是例外嗎？」

韋蘭德日前受訪時表示，「最大的問題是那些多達聯盟三分之二沒有競爭力的球隊，我想這就是害球星始終沒辦法獲得滿意合約的主因。」在自由市場「寒冬」的議題上，薛茲爾和韋蘭德（Justin Verlander）、沙瑪齊加（Jeff Samardzija）等球員的看法是一致的。

綜合美媒報導，今年164名自由球員當中，僅84名球員在春訓前找到工作，讓市場寒冬議題持續發酵，巨人投手沙瑪齊加提到，罷工將會是球員們的最後手段。

▲韋蘭德（Justin Verlander）也批評市場寒冬是沒競爭力的球隊所害（（圖／達志影像／美聯社）



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