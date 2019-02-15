運動雲

> >

坎特又來嘴砲勇士　稱讚趕柯爾出場裁判是波特蘭之王

ETtoday運動雲

▲坎特。（圖／達志影像／美聯社）

▲坎特又來嘴砲勇士。（圖／達志影像／美聯社）

記者張曜麟／綜合報導

聯盟狂人坎特(Enes Kanter)在先前遭尼克買斷後，加入了拓荒者，正巧14日拓荒者就與勇士交手，最終勇士以22分慘敗，最主要原因就是勇士教頭柯爾(Steve Kerr)決勝節暴怒嗆裁判遭驅逐，讓戰況一面倒，雖然坎特還未出場比賽，但這次他又抓住機會調侃，坎特在推特上表示將柯爾驅逐的裁判莫爾(Ken Mauer)是「波特蘭之王」。

勇士與拓荒者比賽戰況相當激烈，兩隊在決勝節仍戰成平手，不過當時格林(Draymond Green)面對柯林斯(Zach Collins)的上籃直接將他攔下，經過裁判討論後認定為惡意犯規，讓柯爾相當不滿判決，直接衝向莫爾狂嗆還怒摔戰術版，隨即連吃2次技術按規遭到驅逐，也成為比賽轉捩點，讓局勢一面導向拓荒者，終場勇士也以輸球收場。

在過去杜蘭特轉戰舊金山後，就公開表示自己最討厭球隊就是勇士，對於剛加盟拓荒者的坎特，自然不會放過這次機會，他在推特上放上自己與莫爾的合照，並寫下「波特蘭之王」認為他做了一件非常正確的事情。

不過坎特所引用的波特蘭之王，似乎也是在調侃詹姆斯，上賽季騎士對決尼克的比賽，「詹皇」憑藉最後時刻攻防兩端出色表現成功率隊逆轉，賽後也在社群上貼出自己在麥迪遜花園廣場的圖片，並寫下「這應該是紐約之王」，這次自封引來坎特不滿，兩人還曾一度打起口水仗。

關鍵字： NBA坎特柯爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

火辣女友教做紅豆牛奶冰 童仲彥躺懷中：比布丁軟

熱門新聞

7歲就比你強啦！「火焰」魯道夫6塊腹肌炸裂　百米13秒海放對手

暴龍上下都想要他加入　林書豪從抗拒到樂當亞裔代言人

台將6人在大聯盟40人名單　12強最強中華隊有變數

杜蘭特場均助攻創生涯新高　柯爾評價完美融入勇士

林書豪入暴龍首日只知3個戰術　無縫接軌賽前儀式歸功格林

交易截止前大進補　外媒最新評比聯盟前6東區佔4隊

讀者回應

﻿

最新新聞

1佛茲認為去魔術像重獲新生

2大聯盟官網預測張育成開幕戰先發游擊

3統一洋投亮相　伍鐸分享生存秘訣

4NBA新秀對抗賽　西蒙斯攜手唐西奇

5AD肩傷打16分鐘火速隨經紀人離場

熱門新聞

1才7歲就有6塊肌！「火焰」魯道夫百米13秒

2暴龍上下都要他　豪哥樂代表亞洲

3最強中華隊？台將6人在大聯盟40人名單

4KD助攻生涯新高柯爾稱完美融合

5林書豪入暴龍首日自嘲只知3個戰術

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

熱門影音

全站熱門影音

世界12強棒球賽分組確定！　中華、日本、委內瑞拉、波多黎各激戰

郭婞淳宣布2020年東奧後退休！ 最想回鄉在台東開早餐店

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

林書豪確定與老鷹買斷　發文感謝亞特蘭大給證明身手機會

幫香蕉割包皮、芝麻剖腹產　外科爸拿水果開刀培養兒興趣

吃飯發出噁爛咀嚼聲讓人反胃 「加倍奉還」7種超討厭壞習慣

鄰居愛亂插車庫讓屋主氣炸　「霸氣一招」卡死：當我吃素？

《奈何BOSS要娶我》櫻桃吻甜到掉牙　凌BOSS教憋氣...抓過來吻住！

「護國神犬」遭踹！千人心疼檢舉　移民官現身道歉：被狗傷害有陰影
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366