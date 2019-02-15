坎特又來嘴砲勇士　稱讚趕柯爾出場裁判是波特蘭之王

▲坎特又來嘴砲勇士。（圖／達志影像／美聯社）



記者張曜麟／綜合報導

聯盟狂人坎特(Enes Kanter)在先前遭尼克買斷後，加入了拓荒者，正巧14日拓荒者就與勇士交手，最終勇士以22分慘敗，最主要原因就是勇士教頭柯爾(Steve Kerr)決勝節暴怒嗆裁判遭驅逐，讓戰況一面倒，雖然坎特還未出場比賽，但這次他又抓住機會調侃，坎特在推特上表示將柯爾驅逐的裁判莫爾(Ken Mauer)是「波特蘭之王」。

King of Portland #RipCity pic.twitter.com/0rwULmY7S0 — Enes Kanter (@Enes_Kanter) 2019年2月14日

勇士與拓荒者比賽戰況相當激烈，兩隊在決勝節仍戰成平手，不過當時格林(Draymond Green)面對柯林斯(Zach Collins)的上籃直接將他攔下，經過裁判討論後認定為惡意犯規，讓柯爾相當不滿判決，直接衝向莫爾狂嗆還怒摔戰術版，隨即連吃2次技術按規遭到驅逐，也成為比賽轉捩點，讓局勢一面導向拓荒者，終場勇士也以輸球收場。

在過去杜蘭特轉戰舊金山後，就公開表示自己最討厭球隊就是勇士，對於剛加盟拓荒者的坎特，自然不會放過這次機會，他在推特上放上自己與莫爾的合照，並寫下「波特蘭之王」認為他做了一件非常正確的事情。

不過坎特所引用的波特蘭之王，似乎也是在調侃詹姆斯，上賽季騎士對決尼克的比賽，「詹皇」憑藉最後時刻攻防兩端出色表現成功率隊逆轉，賽後也在社群上貼出自己在麥迪遜花園廣場的圖片，並寫下「這應該是紐約之王」，這次自封引來坎特不滿，兩人還曾一度打起口水仗。