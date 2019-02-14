日傳奇跑者鏑木毅創環富士山超級越野賽　與台跑者交流相見歡

▲ 鏑木毅與台灣越野跑者交流 ，左起為黃崇華、江晏慶、品牌行銷經理呂玉珊、鏑木毅、雷理莎、劉治昀與陳仲仁 。（圖／北面提供，下同）

體育中心／綜合報導

創辦世界級賽事UTMF環富士山超級越野賽(ULTRA-TRAIL-Mt-Fuji，簡稱UTMF) 聞名的日本傳奇人物鏑木毅，曾獲山田昇紀念盃七連霸、長谷川杯X富士登山X北丹澤三冠王，更榮獲TNF100北京國際越野跑挑戰賽冠軍與美國超馬西部100英里耐力賽亞軍，這次特別受品牌The North Face之邀來台以跑會友。

鏑木毅也曾歷經UTMB環白朗峰超級越野耐力賽(Ultra-Trail du Mont-Blanc，簡稱UTMB)五屆賽事，並榮獲UTMB季軍，戰績輝煌，今年更以50歲之姿，再次參加UTMB越野賽事，今年將第六度挑戰UTMB，特地安排來台四天進行越野跑集訓，從北台灣啟程，穿過曲折蜿蜒的山路，到氣勢磅礴的棲蘭神木區群，沿途觀賞山林之美，再到五峰旗的南湖北山。

鏑木毅從2007年開始正式參加國外賽事後，就此深深著迷，在2009年辭掉公務員工作轉換了跑道，決心成為職業跑者，「希望能做更多自己想做的事，想要率直地活著。」在某種意義上，人生已經因此改變了，而促使改變的唯一動力，就是參與國外賽事的體驗。相信人不管幾歲都應該有夢，夢想不會被年齡阻斷，每個人都該有夢讓Never Stop Exploring的精神展現出來。

鏑木毅也特別和更與台灣越野跑好手組成的TNF100專業教練團包含黃崇華總教練、台灣一百公里紀錄保持者素有台灣越野王稱號劉治昀教練、台灣最大長跑社團台灣大腳ㄚ長跑族總教練陳仲仁、2013年TNF100台灣國際越野跑挑戰賽100K暨2015年TNF100 50K男子組冠軍的越野王子江晏慶與天才型跑者混血美女雷理莎一起進行台日交流。

鏑木毅訴說著當初開創UTMF所遇到的挫折處，但秉持著參加UTMB的信念和堅持，最終孕育出亞洲百英里賽事UTMF，「相信一個好的越野跑賽事要結合當地風景或是人文進行整合性的規劃，台灣一定也可以。」