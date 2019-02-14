尼克也相信過程？　目前主場17連敗再輸2場追平紀錄

▲尼克擺爛到底，至今主場17連敗成為歷史第3長紀錄。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

尼克14日在主場迎來七六人挑戰，不過由於現在陣中沒有任何球星，最終紐約軍團也不意外的以111比126輸球，經歷這場敗仗後，尼克已經在主場遭逢17連敗，這是歷史第三長的主場連敗紀錄，接下來還有25場比賽要打，他們有可能再把連敗紀錄往上推進，目前也成為擺爛最徹底球隊。

面對七六人踢館，尼克雖然全隊6人得分上雙，但沒有一人超過20分，反觀費城先發全員得分上雙，恩比德(Joel Embiid)、哈里斯(Tobias Harris)還分別攻下26分及25分，加上團隊多點開花，第二節又打出34比22攻勢，足足多出12分，雖然尼克有試圖做出反撲，但最終仍以輸球收場。而這也讓他們在主場遭逢17連敗，成為歷史第3長的主場連敗紀錄，排在前面的只有2013賽季的七六人，當時他們在主場18連敗，最長是1993賽季的小牛主場19連敗。

尼克現在目標相當明確，先前季中交易把球隊大合約球員都清掉後，已經騰出7000萬美元左右的薪資空間，就是要在今年自由市場搶大咖球星，同時更要力搶狀元籤，過去的七六人有著「相信過程」口號，選擇不斷擺爛，並順利得到恩比德、西蒙斯(Ben Simmons)、佛茲(Markelle Fultz)這些高選秀球員，最終他們也在這2年內從大爛隊成功翻身成為東區強權。

目前尼克戰績僅10勝47敗排在全聯盟墊底，接下來他們還有25場例行賽要打，但就紐約現在的情況來看，有可能會擺爛到底去搶狀元籤，而且他們接下來在主場的對手為灰狼、馬刺，都是有一定實力的隊伍，讓尼克有可能追平小牛歷史最長連敗紀錄。

▲七六人靠著「相信過程」得到恩比德、西蒙斯成功翻身成為東區強權 。（圖／達志影像／美聯社）