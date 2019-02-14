委內瑞拉不打泛美、球員非美職體系　情蒐更加困難　

▲2017經典賽委內瑞拉。（圖／路透社）

記者歐建智／台北報導

世界棒球12強棒球賽中華預賽跟日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，其中委內瑞拉球員組成大半不是美國職棒體系，增加情蒐的困難度。

委內瑞拉在上一屆2015年世界12強棒球賽，受到大聯盟球團不願放行40人名單球員參賽，當時陣中28人沒有任何一位來自美職體系的球員，僅有15年大聯盟資歷、生涯拿下156勝的賈西亞（Freddy Garcia）最出名。

委內瑞拉有超過350名大聯盟球員，但近3年的國際賽成績卻不盡理想，2017年經典賽徵召多名大聯盟球星，包括奧圖維（José Altuve）、卡布雷拉（Miguel Cabrera）、赫南德茲（Félix Hernández）等球星，但最終僅拿第8名。

由於世界12強賽未開放大聯盟40人名單球員參賽，本屆12強委內瑞拉的成員預料還是以非美職體系的球員居多。

由於委內瑞拉並未派隊去打泛美運動會棒球賽，中職即使派人去情蒐泛美運動會，也無法獲得委內瑞拉隊球員的資料。

中職秘書長馮勝賢表示，會透過各種節道，整合國際球探的資源，購買影片及實際用得到的資訊、球員名單等資訊。

據熟悉情蒐作業的人士表示，會先找出委內瑞拉的球員名單，再從球員名單中去找他們出賽的影片，但若不在美職體系，真的不易尋找出賽影片。