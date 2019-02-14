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12強賽程關係中華隊打進奧運　首戰最好對委內瑞拉

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▲棒球12強中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

▲棒球12強中華隊。（圖／記者黃克翔攝）

記者歐建智／綜合報導

世界12強賽棒球賽預賽分組球隊確定，中華隊想要打進奧運的第一步，就是先打進12強賽的最後6強，預賽3戰場場硬仗，賽程安排對於中華隊就很重要。

12強棒球賽由中華與韓國、澳洲競爭1個亞太區奧運資格，依3隊誰的名次較高取得資格，預賽中華隊與日本、波多黎各、委內瑞拉同一組，韓國與古巴、澳洲及加拿大同一組。

日本是2020年東京奧運主辦國，已有奧運參賽資格，但12強棒球賽的最後6強賽是在日本東京進行，日本在預賽一定全力搶勝，

波多黎各、委內瑞拉也要搶12強賽美洲區的1席資格，同樣在預賽也會搶勝。

中華隊雖與韓國、澳洲爭亞太區1個資格，但不用去想韓國與澳洲那一組的戰果，最重要是自己以預賽前2名闖進12強最後6強複賽，才是最重要的目標，先打進去之後再去考慮之後的戰局。

如果中華隊打進最後6強複賽，韓國、澳洲在預賽被淘汰，就由中華隊取得奧運資格，可見打進12強複賽的重要性。

想要打進12強的6強複賽，預賽的賽程安排就很重要，各隊在首戰理應都會派出最強投手，因此中華隊首戰最好避開日本，再從波多黎各及委內瑞拉擇一隊拚戰，若真要挑對手的話，委內瑞拉是比較好的首戰選擇。

中華隊在第2戰可以對戰波多黎各、第3戰再拚日本，或許是最好的賽程安排，但再好的賽程安排，還是要中華隊自立自強才行。

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