出招防止小熊迷入侵主場　釀酒人：他們該在電視機前

▲上季釀酒人奪下暌違7年的國聯中區冠軍。(圖/達志影像/美聯社)



記者路皓惟/綜合報導

大聯盟屬地主義強烈,如果主場被客隊球迷佔領,鐵定不是滋味。為了防止同區死敵小熊球迷大量入侵,釀酒人票務人員採取「雙重標準」,宣布賽季前10場主場對戰小熊比賽預售票,只有居住在威斯康辛州的球迷擁有優先購買權,意味著小熊隊球迷想要買票,必須等到對外開放時才可搶購。

過往釀酒人在主場迎戰小熊,總是沒有「主場」比賽的感覺,看台上有一半都是小熊隊的球迷,儘管對於球團來說,依舊能夠賺進門票收入,但彷彿自家球隊身處客場作戰,整個畫面並不好看。

釀酒人在推特上直接表明,會採取這樣的方式就是針對小熊球迷,避免主場球票被小熊球迷搶購。釀酒人聲明中表示,「我們並不是不希望小熊球迷來看比賽,只是希望主場有更多釀酒人死忠球迷進場。」

Any claims that this presale is an attempt to prevent Cubs fans from getting Brewers tickets are… well, pretty accurate, actually.



The presale begins tomorrow at 9am CT. Details: https://t.co/qJjhicT3OY pic.twitter.com/OpdmrnOcZL