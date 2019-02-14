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出招防止小熊迷入侵主場　釀酒人：他們該在電視機前

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▲2018國聯冠軍戰G6,釀酒人布朗二壘安打帶1分打點。（圖／達志影像／美聯社）

▲上季釀酒人奪下暌違7年的國聯中區冠軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟屬地主義強烈，如果主場被客隊球迷佔領，鐵定不是滋味。為了防止同區死敵小熊球迷大量入侵，釀酒人票務人員採取「雙重標準」，宣布賽季前10場主場對戰小熊比賽預售票，只有居住在威斯康辛州的球迷擁有優先購買權，意味著小熊隊球迷想要買票，必須等到對外開放時才可搶購。

過往釀酒人在主場迎戰小熊，總是沒有「主場」比賽的感覺，看台上有一半都是小熊隊的球迷，儘管對於球團來說，依舊能夠賺進門票收入，但彷彿自家球隊身處客場作戰，整個畫面並不好看。

釀酒人在推特上直接表明，會採取這樣的方式就是針對小熊球迷，避免主場球票被小熊球迷搶購。釀酒人聲明中表示，「我們並不是不希望小熊球迷來看比賽，只是希望主場有更多釀酒人死忠球迷進場。」

釀酒人上季相隔7年再次奪得分區冠軍，取得季後賽門票，優異的表現也強化球團的信心，「對於自家球迷來說，這是屬於各位的好機會，對於小熊來說，他們將會到應該在的位置看比賽，那個地方就是電視機前。」

釀酒人今年休賽季沒有太多補強動作，莫斯塔克斯（Mike Moustakas）和岡薩雷茲（Gio Gonzalez）都投入自由市場，桑塔納（Domingo Santana）、索利亞（Joakim Soria）、布朗克斯頓（Keon Broxton）和葛蘭德森（Curtis Granderson）則是都轉隊，釀酒人損失不少上季打進季後賽的球員，加上國聯中區紅雀、紅人積極補強，釀酒人本季想拚分區龍頭，將面臨極大的挑戰。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 釀酒人小熊
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