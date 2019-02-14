菊池雄星春訓首次牛棚　直呼練習時間好短不適應

▲菊池雄星。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

水手日籍投手菊池雄星參加大聯盟春訓，首次牛棚練投大約50球，直呼大聯盟練球時間比日本短上不少，有些不適應。「在日本你隨時都可以進去牛棚，想丟幾球都可以，這是我第一個要適應的地方。過去我從來沒有投球還有時間限制過。」

在日本一天的練習時間可能長達10小時，從暗號、守備練習、體能再到基本動作。「我有跟岩隈久志等前大聯盟球員聊過，在作息上有什麼不同的地方。但實際來到這裡跟聽到的還是不太一樣，練習感覺真的很短。」

「這裡大家都很友善，我的隊友和教練都很棒，我對於一切感到滿意，也非常興奮。」菊池雄星表示他會尊重球團限制他牛棚球數的做法，但會在練習後強化自主訓練。「他非常重視自己的訓練流程，就跟其他日本球員一樣。他也很重視數字、資料和科技。他有力求進步的企圖心，我們很喜歡她，也是我們簽他的原因。」水手總教練薩維斯（Scott Servais）說。

先前在加盟記者會上，菊池雄星主動用英文發言讓人驚豔，現在實際來到球隊也獲得教練讚賞。「很高興他加入我們，他非常外向也懂英文，也具備學習的企圖心。他想要成為一名好隊友，我對他的未來非常期待，毋庸置疑他有很好的實力。」