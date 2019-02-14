捍衛12強冠軍頭銜　韓職總裁霸氣：我們要完成連霸

▲2015年南韓奪世界12強棒球賽冠軍。（圖／翻攝自WBSC推特）



記者黃詩崴／綜合報導

世界12強棒球賽將在11月2日，於台灣、韓國、墨西哥3地同時間開打進行小組賽。台灣時間14日上午2點在墨西哥招開記者會公布分組名單，預賽地主國棒協也發表聲明。韓職總裁鄭雲燦霸氣道，「韓國這次要完成連霸。」

世界棒壘球總會在墨西哥招開世界12強賽的記者會，國際棒壘球總會主席法卡利（Riccardo Fraccari）表示，「這次12強賽事很感謝4個國家願意擔任地主國協辦，並且比賽還攸關2席2020東京奧運資格。本次賽會的門票收入、入場觀眾以及收視率都預計將能打破上屆賽會，並且提供最高等級的賽事讓世界頂尖的球員一同較量。」

韓國在2015年首屆12強賽事中摘下冠軍，本屆賽會也有擔任預賽地主國。鄭雲燦在聲明中表示，「在這世界級的棒球競賽中，各支球隊都已經知曉了分組對手。我們相當高興能夠與WBSC合作協辦12強賽事。並且韓國身為2008年北京奧運和2015年12強賽的冠軍隊伍，這次我們也將捍衛冠軍頭銜。」

▲中華棒協辜仲諒理事長。（圖／記者屠惠剛攝）



同樣身為預賽地主國之一的中華隊，棒協理事長辜仲諒也在聲明中表示，「上屆12強賽在電視轉播以及社群媒體方面都創下了佳績，中華棒協也憑藉著舉辦國際級賽事的經驗，很高興能夠再度擔任地主國。此次將帶給與會者難以忘懷的美好回憶。12強賽中各國實力都十分堅強，中華隊預賽將交手日本、委內瑞拉、多明尼加等強敵，對我們的球迷來說，是相當期待也令人感到興奮的挑戰。」