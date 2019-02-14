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在NBA旅程推動彼此　韋德與諾威斯基棄前嫌互換球衣

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▲▼諾威斯基（左）、韋德（右）（圖／路透）

▲獨行俠諾威斯基（左）與韋德（右）互換球衣（圖／路透）

記者陳瑞浩／綜合報導

熱火老將韋德（Dwyane Wade）本季結束後將高掛球鞋退役，他於13日出戰獨行俠賽後主動找昔日冠軍賽死敵諾威斯基（Dirk Nowitzki）互換球衣，兩人過去在冠軍賽二度碰頭時曾發生前嫌，但韋德在賽前表示，他與諾威斯基兩人旅程中互相扮演推進彼此的角色，做為他的對手過去也曾共渡相當棒的歲月。

諾威斯基近日曾表示過去與韋德因死敵身份讓他們沒有太熱絡，但他總會低調的關注韋德。身為球員生涯都接近尾聲的兩人，13日球隊交手後也盡釋前嫌的相識相笑互換球衣，場面相當感人。 

▲獨行俠諾威斯基與韋德互換球衣（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）

韋德因本季為生涯最後一季，與對手賽後換球衣已為例行公事，但有別過去對手主動，韋德在此役賽前就表示，「我想與諾威斯基互換球衣，我目前還沒被拒絕過，我希望在他的主場互相展現對彼此職業生涯的尊重，我認為那是很棒的時刻。」

韋德也談到過去競爭對手身分，他表示，「不論獨行俠主場對我做出什麼反應，我也都接受，我們過去作為對手渡過了很棒的歲月，我們互相尊重，你會喜歡有人在你的旅程中推進你，我們兩個就是互相推動著彼此。」

韋德、諾威斯基掛傷號。（圖／達志影像／美聯社）

▲韋德與諾威斯基曾二度總冠軍交手。（圖／達志影像／美聯社）

過去小牛（獨行俠前身）與熱火二度於總冠軍賽中交鋒，2006年韋德因為裁判吹判尺度獲得相當多的罰球，遭小牛球迷嚴厲批評，但該季熱火也拿下2006年總冠軍。2011年兩隊再度於總冠軍賽碰頭，諾威斯基抱病出賽，韋德曾模仿他咳嗽引起熱議，但諾威斯基最終替小牛拿下當時睽違隊史31年的首冠。

聯盟兩大即將退役的球星13日對戰也各自對球隊做出貢獻，諾威斯基此役上場16分鐘攻下12分、投進2顆三分球，韋德上場22分鐘繳出22分抓下2籃板送出1助攻與1阻攻，兩人表現都相當有效率，但熱火此役團隊7人上雙表現力壓獨行俠，終場熱火也以112比101擊敗獨行俠。

▼諾威斯基與韋德本季同為最後一季（圖／達志影像／美聯社）

▲▼諾威斯基、韋德。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 獨行俠韋德諾威斯基熱火NBA
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