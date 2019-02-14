12強波多黎各預計由莫里納領軍　對抗中華隊爭奧運資格

▲12強波多黎各預計由鐵捕莫里納帶隊。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

攸關2020東京奧運中華隊參賽權的12強賽事，將於11月2日於洲際棒球場開打，本次分組台灣將與日本、委內瑞拉、波多黎各同組。今年12強賽波多黎各預計由紅雀鐵捕莫里納（Yadier Molina）領軍，由於攸關奧運資格，上屆排名第8的波多黎各可望組成更完整的陣容出征。

上屆2015年12強賽，波多黎各由前大聯盟球員羅德里奎茲（Edwin Rodriguez ）領軍，由於當時大聯盟球團不願放40人名單球員參賽，波國28人名單中只有7名球員來自美職體系，其中以投手逢塔尼茲（Randy Fontanez）來自道奇3A層級最高。

2015年12強賽波多黎各預賽排在A組，與中華、古巴、荷蘭、加拿大和義大利同組。預賽首戰波多黎各擊敗義大利，並在最後一場打敗中華隊，取得8強門票。進入8強單淘汰賽，波多黎各3比9不敵日本遭到淘汰，最後拿下第8名成績。

▲經典賽波多黎各星光閃閃。(圖／達志影像／美聯社)



今年12強戰波多黎各將爭取美洲一席的位置，預期繼續由具備大聯盟15年資歷的莫里納執掌兵符，雖然比賽時間在大聯盟賽季結束後，波多黎各徵召過程有待觀察，名單可能無法像2017年經典賽一樣星光閃耀，但仍有望組成更完整的陣容出征12強，在美洲資格賽之前，提前鎖定奧運門票。

莫里納在2017年U23泛美棒球錦標賽迎來執教生涯處女秀，最終率隊打出6勝3敗成績，最終排名第3名晉級U23世界盃。去年10月U23世界盃，雖然莫里納未能率領波多黎各打進複賽，最終在排名賽拿下第8名，不過仍為波國取得12強門票。

與中華隊同組的委內瑞拉和波多黎各皆是中南美洲棒球強權，以預賽分組來看，中華隊算是在「死亡之組」。中華隊必須在本屆12強排名優於韓國、澳洲，才能取得奧運資格，若中華隊無法在12強取得奧運門票，就必須等到明年3月，透過最終資格賽爭奪第1名，才能取得參賽門票。

▲12強棒球分組預賽於11月在台灣舉行。（圖／記者黃克翔攝）