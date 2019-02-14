洋基「痛痛人」艾斯柏瑞又傷了　足底筋膜炎缺席春訓

▲洋基艾斯柏瑞2018年整季未出賽。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

洋基明星外野手艾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）去年因傷未在大聯盟出賽，今年原預期能夠於春訓亮相，但再次因為足底筋膜炎問題，導致他將錯過春訓，能否於開季歸隊必須視傷勢復原情況，令球團再度失望。

「在春訓初期他不會跟我們一起訓練。」洋基總教練布恩（Aaron Boone）表示，「很顯然，他在去年底進行臀部手術，我們預期他能夠在擠進開季25人名單。」

布恩表示，他受到足底筋膜炎困擾，像今年他臀部復健所經歷的事情一樣，我們認為他的復原狀況非常好，但他未來幾週將留在亞利桑那，希望他在3月能夠準備參與訓練，屆時他將加入球隊。

35歲的艾斯柏瑞合約剩餘最後2年，以及2021年2100萬美元的球隊選擇權，合約包括500萬美元買斷金。這位高薪外野手因傷勢影響出賽，成為洋基亟欲脫手的對象，從去年就有意提出交易，但始終找不到適合的對象。

2014年季前艾斯柏瑞與洋基簽下7年1.53億美元合約，在洋基4年期間，合計出賽520場比賽，打擊三圍.264/.330/.386遠低於生涯平均，敲出39支全壘打和198分打點，成績嚴重受到傷勢影響。

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