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中職／富邦用心經營新北！張正偉、蔣智賢進校園教棒球

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▲▼張正偉、蔣智賢教棒球。Bonnie、Frankie引導學生過馬路 。（圖／富邦悍將提供）

▲蔣智賢教打擊 。（圖／富邦悍將提供）

體育中心／綜合報導

愛棒球從小開始！富邦悍將以「悍你上學趣」舉辦校園棒球教室，深耕新莊在地國中小學，自去年12月起陸續造訪新泰國小、新莊國小、思賢國小與新泰國中，今日由悍將球星張正偉、蔣智賢走進中港國小分享棒球觀念，親自指導打擊與守備技巧。富邦悍將希冀透過寓教於樂的方式，讓孩子們從小開始接觸棒球運動，進而讓棒球成為生活中的一部分。

▲▼張正偉、蔣智賢教棒球。Bonnie、Frankie引導學生過馬路 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼Bonnie、Frankie引導學生過馬路 。（圖／富邦悍將提供）

▲▼張正偉、蔣智賢教棒球。Bonnie、Frankie引導學生過馬路 。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將校園巡迴活動「悍你上學趣」，今日前進中港國小，由吉祥物Frankie與Bonnie穿上螢光背心擔任導護精靈，引導同學們過馬路、平安放學回家，也提醒小朋友們要遵守交通規則。悍將球星張正偉、蔣智賢則與26位少棒隊員進行趣味棒球九宮格、跑壘大賽，每位小球員都展現鬥志全力拚勝，但比賽總有輸贏，張正偉也特別提醒球員：「輸贏不重要，只要莫忘初衷、開心打球！」而小球員們第一次受到職棒球員親自指導，都活潑熱情的踴躍提問，希望能從兩位身上學到更多的打擊觀念與守備技巧。

▲▼張正偉、蔣智賢教棒球。Bonnie、Frankie引導學生過馬路 。（圖／富邦悍將提供）

▲張正偉教棒球。（圖／富邦悍將提供）

在春訓期間的空檔，張正偉和蔣智賢投入校園活動推廣基層棒球，蔣智賢覺得：「很開心可以來跟小朋友互動，他們做得每一項動作都特別可愛。」也鼓勵少棒小球員們要保有熱愛棒球的初心、快樂打球，更希望他們在3月球季開打後，踏進新莊棒球場，感受棒球比賽現場的激情與熱血，一起為富邦悍將加油！
 
富邦悍將自2017年以新北市新莊棒球場為主場，希望深化與在地的連結之外，在2018年12月起也透過「悍你上學趣」活動與校園緊密結合，讓孩子們從小接觸棒球運動，未來也將持續規劃基層棒球推廣的相關活動。

關鍵字： 富邦悍將中職
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