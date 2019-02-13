世界國標亞巡賽228台北小巨蛋開舞　曾煜峻、李安洏國標翻轉人生

▲2019國標舞世界亞巡賽臺北站記者會，職業摩登組，曾煜峻、李安洏(職業摩登)。（圖／主辦單位提供）

體育中心／綜合報導

2019職業國標舞世界大賽亞巡賽臺北站將於2月28日臺北小巨蛋開舞。由臺北市政府育局及中華民國國際運動舞蹈發展協會共同主辦，賽事至今邁入第11年，總獎金高達臺幣33萬元，吸引近30個國家，468位外國好手專程來臺參賽朝聖，全台更有600位選手報名，總計參賽選手人數破千。

國標舞亞巡賽親善大使小嫻力邀全民瘋國標2/28小巨蛋觀看頂級國標舞賽事搶名車國標舞亞巡賽親善大使藝人小嫻（黃瑜嫻）蒞臨記者會，邀請大家進場一同瘋國標，「除了為臺灣選手加油打氣讓世界看見臺灣外，更能近距離觀賞世界各國選手同場較勁，享受震撼的視覺饗宴。」主辦單位為了感謝粉絲們對賽事的支持，今年更規劃闖關活動與PEUGEOT301Active汽車的超大驚喜，凡購票觀賽皆有機會將汽車帶回家。

本次亞巡賽其他各國名將，年初在英國舉辦的UK公開賽中奪下冠軍頭銜的Andrea Ghigiarelli &Sara Andracchio （英國）、第2名的Valerio Colantoni & Monica Nigro （義大利）及第3名的Domen Krapez & Natascha Karabey（德國）這些選手將再次於競爭激烈的舞池中，展現絕倫舞姿爭取最好成績。

職業摩登舞決賽選手曾煜峻及李安洏，來自南投的兩人皆非舞蹈科班出生，煜峻曾是水電工，一開始學舞受到家長的反對，但兩人努力不懈的習舞及參賽，憑藉對舞蹈的熱愛透過國標舞翻轉人生，開啟了另一片天。亞巡賽是兩人從未缺席的盛宴，今年更是他們搭檔的第11年，目標鎖定在突破自己，希望拿下最好成績。

▲業餘拉丁組，陳楊奕、曾小蕾。（圖／主辦單位提供）

國內組選手部分，國小組常勝軍，曾獲五力全開小小舞王MVP冠軍何梓睿(10歲)及何佳玟(11歲)姊弟選手，王甯弘與劉怡微，為去年國內業餘摩登舞年度積分冠軍，陳楊奕及曾小蕾則是目前是業餘拉丁第二名的選手，也是去年亞洲業餘拉丁組決賽選手。