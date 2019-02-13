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馬刺迪羅臣談賣我現象　呼籲球員應像一般人有權利發聲

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▲馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬刺迪羅臣。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

近年來頂級球星高喊賣我現象日漸頻繁，NBA也對此現象頻頻罰款，季前因前馬刺球員雷納德（Kawhi Leonard）喊賣我才與他互換球隊的迪羅臣（DeMar DeRozan）在接受《聖安東尼奧快報》採訪時表示，他認同此現象，也支持球員應與一般人一樣有替自己發聲的權利。

迪羅臣表示，「對於一個正常工作的人而言，如果他不想這份工作，可以在30天前通知公司，然後就可以到其他地方工作，我不知道為什麼球員不能有一樣的權利。」

迪羅臣也認為，若不想待在球隊，就應該要主動尋求離開，「我認為這要取決於自己的感受，我們都有這樣的權利，如果你有感到不舒服，想要去其他讓自己更好的地方，那就去吧；如果不喜歡就不該永遠待著，不該把自己封閉起來。」

▲暴龍雷納德、格林，馬刺迪羅臣。（圖／CFP）

▲雷納德（左）與迪羅臣（右）本季互換球隊。（圖／CFP）

馬刺教練波波維奇（Gregg Popovich）也與子弟兵迪羅臣的想法類似，儘管他過去曾表示球星要求交易可能不利聯盟，但他也補充表示，身為教練他仍希望陣中球員是過著自己想要的生活。

上季前馬刺球員雷納德因大腿傷勢恢復期間與馬刺球團傳出不合消息，隨後他便希望離開馬刺，馬刺也因此將他放上交易檯面，並與暴龍換來迪羅臣，迪羅臣雖曾多次表示想久留暴龍，但他也認為球員本來就應替自己發聲。

自聯盟主席席爾瓦（Adam Silver）於2012年上任後他頒布球員不可公開提出交易，違者將裁罰最高5萬美元，過去聯盟也有對公鹿招募戴維斯（Anthony Davis）與湖人招募喬治（Paul George）進行開罰的紀錄，目的是希望能保護小市場球星遭挖角或減少球星互相招募的現象，但因罰款對收入極高的球員而言宛如九牛一毛，外界普遍認為是象徵性的警示大於實際處罰。

▼NBA主席席爾瓦 。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA主席席爾瓦 。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 馬刺迪羅臣NBA
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