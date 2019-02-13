大聯盟球員喊罷工！　耶利奇嗆前主管「敵視」球員

▲釀酒人明星外野手耶利奇。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟近年自由市場遭遇寒冬，在聯盟具有份量的球員陸續出面砲轟，太空人賽揚強投韋蘭德（Justin Verlander）日前批球團不願花錢簽球員，而釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）也在自由球員價值觀點上，與前馬林魚總裁山姆森（David Samson）發生爭執。

韋蘭德日前在推特上開轟，「有將近100位左右球員還沒簽約，市場系統整個崩壞。把問題歸咎在重建簡直是鬼扯。你們告訴我現在無法給哈波、馬查多一張10年合約？對我來說，看起來現在簽下兩人是最好的重建時機，26歲到36歲是球員生涯的黃金時期。」

韋蘭德的言論引起球界討論，曾於2002年至2007年任職馬林魚總裁的山姆森提出自己的觀點，他認為現在球員必須認清事實，市場已經不像從前那樣需要付出如此大的代價簽球員，問題也不會因為球員的推文而解決，球員和經紀人得認清現實。

▲韋蘭德帶頭砲轟球團高層。（圖／達志影像／美聯社）



山姆森這句話也激怒了曾經效力馬林魚的耶利奇，他在推特上表示對於山姆森的言論不感到意外。耶利奇還表示，過去在馬林魚的時候就知道他是一名「敵視球員」的總裁，他的說法根本不是球員能夠接受的解決方式。

根據美媒報導，今年164名自由球員當中，僅84名球員在春訓前找到工作，讓市場寒冬議題持續發酵，巨人投手沙瑪齊加（Jeff Samardzija）表示，「罷工會是最後的手段，但在那之前，我們還有其他事情可以做。」

山姆森隨後澄清自己非站在反對球員的立場，沒有敵視球員，對耶利奇也沒有任何意見，所說的一切只是想表達罷工不是解決勞資分歧的方法。

▲前馬林魚總裁山姆森（David Samson）。（圖／達志影像／美聯社）



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