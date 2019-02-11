唐西奇命中率飆升超越詹皇　諾威斯基讚他為尤達大師

▲獨行俠唐西奇（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇（Luka Doncic）本季關鍵時刻多次扮演球隊救世主，關鍵時刻搶分也不手軟，根據美媒《Bleacher Report》報導，唐西奇本季比賽每節真實命中率節節飆升，比賽關鍵時刻命中率更達61.6%不但超越前三節，甚至比去年球季的詹姆斯（LeBron James）還高，這也讓獨行俠老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）將唐西奇比喻為電影星際大戰中的最強絕地武士尤達大師。

真實命中率（True Shooting Percentage）是由球員的出手次數、得分、罰球命中統計而來，相較於投籃命中率之下更能顯示球員得分效率，根據美媒《Bleacher Report》記者貝利（Andy Bailey）於推特上發布統計，唐西奇每節真實命中率分別為：第一節53.9%、第二節54.4%、第三節55.6%、第四節59.9%，唐西奇比賽中每節命中率都在節節飆升，他甚至在最後5分鐘相差5分以內的比賽真實命中率更高達61.6%。

▲諾威斯基推特發文讚唐西奇為尤達大師

唐西奇超高的關鍵時刻命中率，獨行俠老將諾威斯基聞此訊後也將該貼文轉貼到自己推特上，並下了尤達大師（＃Yoda）的標籤，給了唐西奇在電影星際大戰中最強絕地武士的讚美。

唐西奇關鍵時刻命中率61.6%甚至已超越去年騎士時期詹姆斯的61.2%，同時也逼近勇士第一年的杜蘭特（Kevin Durant ，66.7%）、金塊時期的安東尼（Carmelo Anthony，64.1%）、太陽時期的奈許（Steve Nash，61.9％）。

唐西奇近5戰表現也非常火燙，他場均可繳出23.6分、8.2籃板、6助攻，場均更可投進3顆三分球，他本季場均得分、抄截、甚至後衛不擅長的籃板也為全隊最高。

▲唐西奇（右）關鍵時刻命中率超越湖人詹姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）