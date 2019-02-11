運動雲

> >

唐西奇命中率飆升超越詹皇　諾威斯基讚他為尤達大師

ETtoday運動雲

▲▼ Luka Doncic。（（圖／CFP）

▲獨行俠唐西奇（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

獨行俠超級新秀唐西奇（Luka Doncic）本季關鍵時刻多次扮演球隊救世主，關鍵時刻搶分也不手軟，根據美媒《Bleacher Report》報導，唐西奇本季比賽每節真實命中率節節飆升，比賽關鍵時刻命中率更達61.6%不但超越前三節，甚至比去年球季的詹姆斯（LeBron James）還高，這也讓獨行俠老將諾威斯基（Dirk Nowitzki）將唐西奇比喻為電影星際大戰中的最強絕地武士尤達大師。

真實命中率（True Shooting Percentage）是由球員的出手次數、得分、罰球命中統計而來，相較於投籃命中率之下更能顯示球員得分效率，根據美媒《Bleacher Report》記者貝利（Andy Bailey）於推特上發布統計，唐西奇每節真實命中率分別為：第一節53.9%、第二節54.4%、第三節55.6%、第四節59.9%，唐西奇比賽中每節命中率都在節節飆升，他甚至在最後5分鐘相差5分以內的比賽真實命中率更高達61.6%。

▲諾威斯基推特發文讚唐西奇為尤達大師 

唐西奇超高的關鍵時刻命中率，獨行俠老將諾威斯基聞此訊後也將該貼文轉貼到自己推特上，並下了尤達大師（＃Yoda）的標籤，給了唐西奇在電影星際大戰中最強絕地武士的讚美。

唐西奇關鍵時刻命中率61.6%甚至已超越去年騎士時期詹姆斯的61.2%，同時也逼近勇士第一年的杜蘭特（Kevin Durant ，66.7%）、金塊時期的安東尼（Carmelo Anthony，64.1%）、太陽時期的奈許（Steve Nash，61.9％）。

唐西奇近5戰表現也非常火燙，他場均可繳出23.6分、8.2籃板、6助攻，場均更可投進3顆三分球，他本季場均得分、抄截、甚至後衛不擅長的籃板也為全隊最高。

▲▼詹姆斯（左）、唐西奇（右）。（圖／達志影像／美聯社）

▲唐西奇（右）關鍵時刻命中率超越湖人詹姆斯（左）。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 唐西奇NBA獨行俠諾威斯基
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

阿兵哥私處「吊滿一顆顆肉球」　醫師看傻眼：他用手拔掉

熱門新聞

厄文傷退綠衫軍遭28分逆轉創聯盟紀錄　主場球迷狂噓

CBA／林志傑轟20分買犯爆噓聲　03梯蘭佩40分廣廈吞第10敗

抗日英雄王彥程領軍　U18中華隊左投新星竄起

獨行俠釋出梅傑里　唐西奇感嘆：沒有他就沒有今天的我

林書豪外線手感回溫砍12+4　魔術多點開花痛扁老鷹16分

謝政鵬首闖ATP決賽　屈居亞軍排名再寫台灣歷史

讀者回應

﻿

最新新聞

1兄弟艾銳克抵台　體檢後加入春訓

2里約奧運銅牌水谷隼做好準備無緣東京

3大聯盟預測開幕名單　陳偉殷3號先發

4克恩三世變回肯恩　2月下旬抵台

5克恩三世變回肯恩　回鍋中信兄弟

熱門新聞

1綠衫軍遭28分逆轉　主場球迷噓

2林志傑轟20分買犯爆噓聲

3王彥程領軍　青棒左投新星竄起

4唐西奇感嘆好友梅傑里遭釋出

5林書豪外線手感回溫砍12+4

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【房價一跌不振？】

【房價一跌不振？】

買房趁現在！房市要回到過往榮景？不可能！稍有反彈恐也是冬季偶見陽光！

過年到！最強刮神是你嗎？

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

投手恰恰國訓飆144速球　彭政閔成棒生涯只缺捕手

08/15 統一 vs Lamigo 賽前，被神選中的美少女-齋藤飛鳥擔任開球嘉賓

郭泓志今年初萌生退意　睪丸腫瘤堅定退休陪家人

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

分手掛嘴邊、拿愛當威脅　女朋友的15種情緒勒索

日女灌13杯高唱「現在想見你」 網狂起雞皮母：聽10遍哭慘了...

詹惟中：春節突罷工就是不厚道！　 爆氣嗆酸民「你知道多少人無家可歸嗎」

王大陸濕髮霸氣推倒林允！　《一吻定情》終極預告就熱吻2次>///

王世堅送韓國瑜新年新手錶！　笑秀「你們猜100次也猜不到」
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366